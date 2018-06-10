القضية الفلسطينية
الأحد 10 يونيو 2018 11:47

شاهد|وزير خارجية الأردن: لا سلام في المنطقة بدون "حل الدولتين"

*في العاصمة الأردنية عمّان، عُقد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني، الأحد.

*مباحثات موغيريني، تشكل فرصة للاتحاد والأردن لمناقشة آخر الأحداث وتبادل وجهات النظر حول التعاون الاجتماعي والاقتصادي والشراكة بين الاتحاد والأردن، لاسيما في سياق الأزمة السورية وتأثيرها الإقليمي.

وجاءت أبرز تصريحات الصفدي وموغريني على النحو التالي:

-وزير خارجية الأردن: الحل الوحيد للخروج من الأزمة في فلسطين هو بحل الدولتين ولا أمن ولا سلام في المنطقة بدون هذا الحل.

-وزير خارجية الأردن: لا نريد أن نرى عنفًا في الجنوب السوري وسنعمل مع شركائنا على الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد.

-وزير خارجية الأردن: نتطلع لاستمرارية التعاون مع الاتحاد الأوربي.

-وزير خارجية الأردن: ملتزمون باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق النتائج المرجوة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

-وزير خارجية الأردن: عانينا من ظروف اقتصادية سببتها الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا.

*فيدريكا موغريني: دعم الاتحاد الأوربي للأردن يأتي نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به في المنطقة.

*فيدريكا موغريني: الأردن يحظى بدعمنا الكامل وسنحافظ على نفس المستوى من الدعم المقدم منذ سنوات.

*فيدريكا موغريني: قرار إصلاح المسار الاقتصادي في الأردن لابد أن يكون أردنيًا بحتًا.

*فيدريكا موغريني: القدس عاصمة لكلا الدولتين وسنستمر بالعمل نحو هذا الهدف.

*فيدريكا موغريني: قلقون جدًا من الأحداث الجارية على الأراضي السورية.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني
الأزمة السورية
شراكة
إصلاح اقتصادي

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