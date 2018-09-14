الجمعة 14 سبتمبر 2018 23:49
شاهد|وزير الخارجية القطري: نتطلع للقاء لفهم إجراءات دول الحصار غير القانونية
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تطلع أن يكون هناك لقاء على الأقل لفهم هذه الأسباب والإجراءات غير القانونية وأسباب الحصار على قطر.
أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري
- القمة الخليجية الأمريكية كانت مقررة منذ العام الماضي وتم تجيلها إما من قبل الولايات المتحدة أو دول الحصار.
- دول الحصار لم تكن ترغب في مناقشة الأزمة الخليجية خلال القمة الخليجية الأمريكية في العام الماضي.
- الإدارة الأمريكية أبلغت قطر باحتمال انعقاد قمة خليجية أمريكية مطلع العام المقبل.
- نتمنى أن يكون هناك نوايا طيبة في هذه القمة للتوصل إلى حل ولا تكون إجراء شكلي.
- للأسف أقحمت الرياضة والعلاقات الأسرية والموسيقى في الأزمة الخليجية وهذا سابقة تاريخية بين دول الخليج وطبيعتها.
- اتفهم الاختلاف السياسي بين رؤساء الدول أو الحكومات أما أن تنظم حملة ممنهجة لضرب مصالح الدولة في جميع الاتجاهات فهذا يدل على شيء دفين لدى تلك الدول.
- قطر عندما قدمت لاستضافة المونديال قدمت على أن يكون مونديال لكل العرب وقطر منفتحة على الجميع ومرحبة بالجميع، أما أن ينظر إليها نظرة المنافسة ولسحب المونديال لشيء في أنفسهم فهذا أراه مرض نفسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية