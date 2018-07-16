طرائف
الاثنين 16 يوليو 2018 19:23

شاهد|بوتين لترمب: الكرة في ملعبك!

شهد المؤتمر الصحفي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب موقفا طريفا عندما سلم بوتين كرة خاصة بكأس العالم الذي نظمته بلاده إلى ترمب.

وقال ترمب بينما كان يتحدث عن سوريا إن الكرة في ملعب روسيا، فرد عليه بوتين وهو يسلمه الكرة بأنه على ذكر الكرة والملعب فإن "الكرة في ملعبك!".

وأعرب ترمب عن أمله في أن تتمكن بلاده من تنظيم بطولة كأس عالم كتلك التي نظمتها روسيا، مضيفا بأنه سيعطي الكرة لابنه بارون ثم قام برمي الكرة وهو يبتسم إلى زوجته ميلانيا التي كانت تجلس أمامه.

وفازت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

المصدر
الجزيرة مباشر
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دونالد ترامب
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
ميلانيا ترامب

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