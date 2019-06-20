الخميس 20 يونيو 2019 18:09
شاهد:بدر الدين : مرسي اعتذر لي و "جبر بخاطري"
صور من حياة الرئيس الراحل "محمد مرسي" كان عنوان حلقة برنامج حوار مباشر والذي تحدث فيه بعض المقربين من الراحل عن العديد من الجوانب الإنسانية في حياته.
في حلقة برنامج حوار مباشر الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر" تحدث أشرف بدر الدين نائب البرلمان المصري السابق عن علاقته بالرئيس الراحل مرسي وذكر موقفا للرئيس الراحل وقال " الرئيس أراد أن يعتذر لي ويجبر خاطري"
أبرز تصريحات نائب البرلمان السابق
- أذكر أحد المواقف الإنسانية للرئيس الإنسان الذي أصفه بأنه "جابر للخواطر"
- اتصل مكتب الرئيس مرسي تليفونيا "برئيس مجلس الشورى" خلال أحد الجلسات ولم يكن باستطاعته الرد فوكلني بالرد على مكتب الرئيس لانشغاله.
- أصر مكتب الرئيس على أهمية أن يكون الرد من خلال رئيس مجلس الشورى.
- بعد دقائق اتصل بي الرئيس مرسي بنفسه وتكلم معي كلاما طيبا، وبهذا الموقف الإنساني الراقي العظيم أراد أن يعتذر لي "ويجبر خاطري".
وفي نفس السياق ذكر سيف عبد الفتاح المستشار السياسي للرئيس
أبرز تصريحات مستشار الرئيس الراحل
- مرسي كان إنسانا بمعني الكلمة خاصة في تعامله مع موظفي القصر الخادم قبل أعلى المستويات الوظيفية، كان يكلم الجميع بكل الود ويؤم الجميع في صلاة الجماعة بحيث لا ترى فارقا بين رتبة صغيرة ورتبة كبيرة.
- ارتبط بمرسي ارتباطا كبيرا من الناحية الإنسانية.
- الرئيس مرسي اتصل بي ليطمئن على نجاة ابني من حادث غرق "سلمه الله منه" وقال لي إذا كان الأمر يتطلب إرسال طائرة أرسلها فورا.
- بعد سويعات قليلة أعاد الاتصال مرة أخرى ليطمئن على ابني وكان قد خرج من العناية المركزة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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