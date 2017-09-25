دوري أبطال أفريقيا
الاثنين 25 سبتمبر 2017 01:02

شاهد:النجم يتخطى أهلي طرابلس ويلتقي" الشياطين" في نصف النهائي

ضرب النجم الساحلي التونسي موعدا مع الأهلي المصري في قبل نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وذلك عقب فوزه بهدفين على ضيفه أهلي طرابلس الليبي بفضل ثنائية عمرو مرعي (الأحد).

وتأهل الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بثمانية ألقاب، إلى قبل النهائي (السبت) بعد فوزه 4-3 على الترجي منافس النجم الساحلي المحلي في النتيجة الاجمالية.

وحسم النجم الساحلي، الفائز باللقب مرة واحدة عام 2007 على حساب الأهلي، تأهله بفوزه 2-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة عقب تعادله مع منافسه الليبي بدون أهداف في مصر الأسبوع الماضي.

وسجل المهاجم المصري مرعي هدفا في كل شوط بضربتي رأس.

ويلتقي النجم الساحلي مع الأهلي في سوسة في الذهاب (السبت) المقبل وتقام مباراة الإياب بعد ثلاثة أسابيع في الإسكندرية.

ويلعب اتحاد العاصمة الجزائري ضد الوداد المغربي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وبذلك، ضمنت الكرة العربية ممثلا ثانيا لها في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات، برفقة فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، حيث سيتأهل الفريق الفائز باللقب الأفريقي إلى البطولة التي ستجرى في شهر ديسمبر المقبل/كانون الأول.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي
أهلي طرابلس
سوسة
عمرو مرعي
الأهلي المصري

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