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الخميس 20 ديسمبر 2018 22:24

شاهد:أكثر من مليوني مشاهدة لفيديو صلاح مع مشجع كفيف لليفربول

صلاح مع المشجع
ليفربول
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهو يلتقي مشجعا كفيفا للنادي.
التفاصيل:
  • صلاح وجه الدعوة للمشجع وأحد أقربائه لزيارة مركز تدريب الفريق، بعد أن انتشر فيديو للمشجع وهو يحتفل بهدف صلاح الحاسم في مرمى نابولي في دوري أبطال أوربا.
  • المقطع أظهر المشجع وهو يستمع إلى أحد أقربائه وهو يشرح له كيف أحرز صلاح الهدف، وتصدر المقطع ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل وقنوات الرياضة والصحف البريطانية.
  • صلاح أهدى المشجع وقريبه قميصه وقام بالتوقيع عليه، قبل أن يلتقي المشجع بمدرب الفريق يورغن كلوب ولاعبي الفريق.
  • المقطع سجل أكثر من مليوني مشاهدة على حسابي تويتر وفيسبوك الخاصين بليفربول بعد ساعات قليلة من نشره، فيما قام عشرات الآلاف من متابعي النادي بإعادة نشره على صفحاتهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
ليفربول الإنجليزي
مشجع كفيف
وسائل التواصل الاجتماعي

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