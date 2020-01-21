الثلاثاء 21 يناير 2020 00:26
شاب يفجر قنبلة في عرس بالسودان
قال شهود عيان إن شابا فجّر قنبلة حفل زواج في منطقة الحاج يوسف بالخرطوم، ما أدى لمقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وقالت مصادر مطلعة لـ(الجزيرة مباشر) من موقع الحادث إن الشاب الذي فجّر القنبلة كان يخطط للزواج من العروس لكنها رفضته واختارت الزواج من غيره.
وذكرت المصادر أن الجاني ينتمي إلى إحدى القوات النظامية.
ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وإطلاق نداء للكوادر الطبية للوصول إلى المستشفى للمعاونة في إسعاف المصابين.
المصدر
الجزيرة مباشر