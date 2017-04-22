حوادث
السبت 22 أبريل 2017 14:24

شاب سوري يحاول ذبح إمام مصري في مسجد ألماني

صورة أرشيفية
غيتي
هاجم مصل سوري إمام مسجد مصري الجنسية في مدينة شتيندال الألمانية بسلاح أبيض خلال صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة السبت في مدينة ماجدبورج إن المهاجم (24 عاما)   سوري الجنسية، مضيفا أنه تم السيطرة عليه خلال الهجوم الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن رجلا (35 عاما) أصيب خلال الحادث عندما هرع للمساعدة  في منع الاعتداء على الإمام.

وذكر المتحدث أنه لا توجد أدلة عن خلفيات دينية أو إرهابية وراء الاعتداء.

وبحسب البيانات ، اندفع السوري نحو المنبر خلال فترة استراحة بين خطبتين في صلاة الجمعة ووضع سكينا على رقبة الإمام المصري (48 عاما) .  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
إمام مسجد
سوري
هجوم بالسكاكين
ألمانيا
صلاة الجمعة

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