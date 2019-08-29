الخميس 29 أغسطس 2019 00:32
سيناء: مقتل مجندين في هجوم ومدني برصاص عشوائي
قتل مجندان مصريان وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، في هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون استهدف كمين عسكري في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد
التفاصيل
- قالت مصادر طبية في مستشفى العريش للجزيرة مباشر، إنه وصلت للمستشفى جثتا مجندين و 5 مصابين من (كمين نمر 2) في مدينة الشيخ زويد.
- أضافت المصادر أن القتلى والجرحى وصلوا للمستشفى نتيجة إصابتهم برصاص حي وشظايا قذائف.
- في وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الأمن المصرية قتل 3 مسلحين، وإصابة 4 آخرين خلال هجوم على كمين أمني بالقرب من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.
- مصدر أمني مصري أبلغ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق اليوم عن مقتل مدني وإصابة اثنين أخرين بجروح خطيرة اليوم جراء إطلاق رصاص عشوائي مجهول المصدر على الطريق الدولي العريش القنطرة بمحافظة شمال سيناء.
- قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن إطلاق الرصاص العشوائي مجهول المصدر تم بالقرب من كمين شرطه تفاحة بمنطقة بئر العبد، ظهر اليوم.
- أشار إلى نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى بئر العبد القريبة من المكان، وجاري التحقيق لمعرفه مصدر إطلاق الرصاص العشوائي.
- أكد مصدر طبي من مستشفى بئر العبد، طلب عدم ذكر اسمه، وصول ثلاثة مصابين بالرصاص إلى المستشفى وقد توفى مدني وتم إيداعه ثلاجة المستشفى، ونقل حالتين إلى العناية المركزة.
العمليات العسكرية في سيناء:
- تشهد سيناء وتحديدا منطقة الشمال (تضم مدينة العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد) معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة أدت لمقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة منذ أكثر من 5 سنوات.
- منذ فبراير/شباط 2018، تشن قوات الأمن (جيش وشرطة) حملة أمنية واسعة تحت مسمى "العملية الشاملة" للقضاء على الجماعات المسلحة التي تتركز في محافظة شمال سيناء.
- يشكو أهل سيناء من أن هجمات الأمن لا تفرق في كثير من الحالات بين المسلحين والمواطنين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات