إشراقات قرآنية
السبت 30 مايو 2020 20:57

سيدة مصرية تقرأ القرآن بصوت يضاهي عمالقة التلاوة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تقرأ آيات من القرآن الكريم بصوتٍ قوي، يحمل عبير عمالقة التلاوة.

وقرأت نوال الرفاعي آيات من سورة الإنسان، قوبلت بحفاوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعض المغردين إنها وأمثالها بحق قدوة للشباب.

ونوال الرفاعي سيدة مصرية مسنة من كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط (شمال شرقي مصر)، ذهب نور عينها وامتن الله عليها بنور القرآن الكريم، تتقن قراءته وتُحسِن تجويده بطريقة منقطعة النظير.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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