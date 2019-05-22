الأربعاء 22 مايو 2019 10:32
"سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي تفوز بجائزة "مان بوكر"
فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019 عن روايتها "سيدات القمر" والتي ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية الأمريكية مارلين بوث.
أول عربية تفوز الجائزة:
- الجائزة التي تمنح سنويا وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه أسترليني (حوالي 63.5 ألف دولار) تقدم لأفضل رواية تُرجمت من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية ونشرت في المملكة المتحدة. وتتقاسم المؤلفة والمترجمة قيمة الجائزة معا.
- يضاف إلى مبلغ الجائزة ألف جنيه استرليني تمنح لكل من وصل للقائمة القصيرة.
- تفوقت الحارثي (41 عاما) على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.
- بجانب الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إدنبرة روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال إضافة إلى الدراسات الأدبية والأبحاث الأكاديمية.
- قال موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت إن جوخة الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عمانية وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.
- أما المترجمة مارلين بوث فهي أكاديمية أمريكية ترجمت أعمالا كثيرة عن العربية.
- عن العمل الفائز قالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية بيتاني هيوز "هو عمل استحوذ على القلوب والعقول على حد سواء، ويستحق التأمل".
- نقل عنها موقع الجائزة "جاءت الترجمة أيضا دقيقة وثرية لغويا لتمزج في إيقاعها بين الشعر واللغة الدارجة".
- تلقت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام 108 روايات كتبت بخمس وعشرين لغة مختلفة واختارت 13 رواية فقط للقائمة الطويلة قبل أن تستقر على ستة فقط بالقائمة القصيرة.
We’re delighted to announce our #MBI2019 winner is Celestial Bodies by Jokha Alharthi, translated by Marilyn Booth and published by Sandstone Press. Read more here: https://t.co/rWHBRXwDOy pic.twitter.com/SfJr2Yg98u— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) ٢١ مايو ٢٠١٩
من هي جوخة الحارثي؟
- جوخة الحارثي، كاتبة وأكاديمية عمانية، درست في عُمان والمملكة المتحدة، وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة.
- تعمل حاليا أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس في عمان.
- نشرت الحارثي ثلاث مجموعات من القصص القصيرة وثلاث روايات- "مانمات وسيدة القمر" و"نارينجا".
- قامت بتأليف أعمال أكاديمية، وتُرجمت أعمالها إلي اللغة الصربية و الكورية والإيطالية والإنجليزية والألمانية و نُشرت في مجلة بانيبال.
- حصلت جوخة الحارثي علي جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها نارينجا "البرتقال المر" عام 2016. رُشحت روايتها سيدة القمر لجائزة زايد عام 2011.
- هذا العام 2019، أصبحت جوخة الحارثي أول شخصية عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها سيدات القمر، وحصلت جوخة على جائزة المسابقة مع لأمريكية مارلين بوث، التي ترجمت الرواية إلى الإنجليزية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز