سياسي ألماني ينتقد أوزيل بعد شهادة أردوغان على عقد زواجه

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل رويترز

انتقد جيم أوزديمير الزعيم الأسبق لحزب الخضر الألماني، مسعود أوزيل، اللاعب السابق في المنتخب الألماني، لطلبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يشهد على عقد زواجه.

التفاصيل في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية قال السياسي الألماني الذي ينحدر من أصول تركية إنه "يبدو أن الاثنين يتناسبان مع بعضهما البعض".

زعم أوزديمير أن "الظاهر أن أردوغان في حاجة إلى مثل هذه الصور نظرا لتراجع شعبيته في بلاده وما صاحب ذلك من "موقف مفزع" للاقتصاد التركي.

أضاف أوزديمير أن ما يدعو للأسف بالنسبة لكل الشباب الذين كانوا ينظرون إلى أوزيل باعتباره قدوة، هو أن هذا اللاعب جعل من نفسه الآن "منصة دعائية لديكتاتور" على حد قوله، متابعا أن "الإنصاف يقتضي القول أن أوزيل ليس الوحيد الذي التقط صورا مع مثل هؤلاء الأشخاص.

كان أوزيل قد أثار غضب الألمان بعدما أهدى قميص نادي أرسنال الذي يلعب لصالحه إلى أردوغان في لقاء سابق قبل بطولة كأس العالم العام الماضي، الأمر الذي دفع أوزيل لإعلان اعتزاله دوليا بعد المونديال. مسعود أوزيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان وزفاف أوزيل حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

جرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.

تمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن.

بمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية) والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.

قال المنسق الميداني للمساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر التركي، فاتح كوكجان، إن مأدبة الغداء أقيمت عبر التنسيق مع فرع الهلال الأحمر التركي في منطقة يايلاداغي.

أضاف كوكجان أن أوزيل أقام أيضا مأدبة غداء في 14 مطعم للفقراء في تركيا لصالح 14 ألف شخص من الأتراك والسوريين، إضافة إلى مأدبة غداء لصالح 200 من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء ضمن الأراضي التركية والسورية.