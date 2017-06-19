فرنسا
الاثنين 19 يونيو 2017 18:12

سيارة تصدم "عمدا" حافلة للشرطة في الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر وصفتها بالمتطابقة أن سيارة صدمت شاحنة للدرك بجادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس في حادث قالت الشرطة إنه يبدو متعمدا.

وقالت الوكالة إن المحققين يرجحون فرضية العمل المتعمد في الحادث. وقال مصدر مقرب من الملف إن سائق السيارة الذي كان ممددا على الارض وفاقدا للوعي "أصيب بجروح بالغة".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الداخلية الفرنسية قوله إن سائق السيارة كان مسلحا وربما لقي مصرعه.

وانتشرت عناصر الشرطة ورجال إطفاء عند مسرح بالشانزليزيه بينما فرض طوق أمني على المنطقة.

المصدر
الجزبرة مباشر
وكالات
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