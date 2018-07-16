سولانا: كنا نعلم موعد الانقلاب ولم نساعد أردوغان
وأضاف سولانا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه يريد أنه يعترف بأنهم كانوا يعلمون بموعد المحاولة الانقلاب، لكهم لم يساعدوا الجانب التركي.
وشدد على أن حلف "الناتو" مدين باعتذار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
I want to make a confession!— Javier Solana (@javiersolana) July 15, 2018
We knew that the coup was going to take place on July 15th. But we haven't to help Turkey. That is why NATO must apologize to Mr. Erdogan. @RT_Erdogan @MevlutCavusoglu @hasandogan @ikalin1 pic.twitter.com/nS2pFIYBA2
وعلى الرغم من إعلان حلف "الناتو" رفضه المحاولة الانقلابية وقتها، إلا ان الرئيس التركي حذر الحلف من منح حماية لعسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في المحاولة الانقلابية.
وطلب عدد من ضباط الجيش التركي يشغلون مناصب رفيعة في أجهزة حلف الناتو اللجوء بعد فشل الانقلاب عام 2016.
وشهدت تركيا في الـ 15 من يوليو/تموز 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر من الجيش تعمل لمصلحة جماعة يتزعمها الداعية المعارض عبد الله غولن، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية وفق السلطات التركية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجهت حشود غفيرة إلى البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، مما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وأسهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.