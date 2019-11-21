سوزان مبارك زوجة رئيس مصر الأسبق تدخل العناية المركزة
عملية جراحية
- علاء مبارك رد على سؤال لأحد متابعيه على تويتر بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك (78 عامًا)، فرد قائلًا إنها لا تزال في العناية المركزة، وشكره على سؤاله.
- في وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية في يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعة هذه العملية، وفق وسائل إعلام محلية.
- سبق أن نشر علاء في أغسطس/آب الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء جراحة لوالدته سوزان.
- فور نشر التغريدة انهالت الدعوات والأمنيات من المتابعين، بالشفاء لسوزان مبارك التي حملت على مدار 30 عامًا لقب "سيدة مصر الأولى".
و الله لسا فى العناية ولكن خير ان شاء الله 🙏. شكراً لسؤالك— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 20, 2019
خلفيات
- سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، هي زوجة الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك.
- اهتمت بمجال حقوق المرأة والطفل ومجال القراءة ومحو الأمية، ومن أبرز ما يحسب لها في مجال العمل الاجتماعي، تدشينها مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع صيف عام 1993.
- كان لسوزان مبارك تأثير قوى وواضح في الحكم بمصر على مدى ثلاثة عقود، وقيل إنها كانت تتدخل أحيانًا في تعيين أو عزل بعض الوزراء والمسؤولين.
- اتهمت سوزان بالسعي لتوريث ابنها الأصغر "جمال" منصب رئيس الجمهورية المصرية خلفًا لوالده.
بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم زوجها لمصر، وجهت النيابة العامة المصرية لسوزان مبارك عدة اتهامات بالاختلاس والفساد واستغلال منصب زوجها.
- محمد حسني مبارك (91 عامًا)، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى تنحيه في 11 فبراير 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.
يافندم احنا بنطمن على أم لينا كلنا صاحبة الفضل فى حاجات كتير فى مصر— وحشتنا يامبارك 😍🇦🇹Adel (@3EZZ0) November 20, 2019
ربنا يشفيها يااارب وان شاء الله حضرتك تفرح برجعتها للبيت بالسلامة
وشكرا ان حضرتك بجد بتطمنا عليها
انا من الجيل اللي اتربى على القراءة للجميع و قضى اوقات فراغه في مكتبات سوزان ..أنا من الجيل الي اشترى كتب و قصص بجنيه واحد ..على الرغم من ايماني بالتغيير ..بس ده ميمنعش اني اعترف بالفضل للي علمونا الديمقراطية في البرلمان الصغير و علمونا الوفاء و القيم في عالم سمسم شكرا ماما سوزان— Aadam (@Aadam70Aadam) November 20, 2019
الف سلامه على ماما سوزان وربنا يتمم شفائها وترجع بيتها بالسلامه— amany ahmed (@monmon10008) November 20, 2019
الف سلامة على ماما سوزان وربنا يشفيها شفاء تاما لايغادر سقما ويطمن حضرتك ويطمنا عليها.— Omayma E70 (@EidaOmayma) November 20, 2019
نحن جميعا مخطئون لا يوجد احد معصوم ولكن يجب ان لا ننسى الافعال الطيبة التى تمت ونتغاضى عن السىء فنحن نعيش الاسوء على الاطلاق الان ..... السيدة الفاضلة سوزان مبارك مع خالص تمنياتى بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية— salah idris (@salah_idris) November 20, 2019