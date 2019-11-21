مصر
الخميس 21 نوفمبر 2019 08:51

سوزان مبارك زوجة رئيس مصر الأسبق تدخل العناية المركزة

رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان
رويترز
كشف علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء، عن دخول والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية أجريت لها مطلع الشهر الجاري.
عملية جراحية
  • علاء مبارك رد على سؤال لأحد متابعيه على تويتر بشأن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك (78 عامًا)، فرد قائلًا إنها لا تزال في العناية المركزة، وشكره على سؤاله.
  • في وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية في يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعة هذه العملية، وفق وسائل إعلام محلية.
  • سبق أن نشر علاء في أغسطس/آب الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء جراحة لوالدته سوزان.
  • فور نشر التغريدة انهالت الدعوات والأمنيات من المتابعين، بالشفاء لسوزان مبارك التي حملت على مدار 30 عامًا لقب "سيدة مصر الأولى".
خلفيات
  • سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، هي زوجة الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك.
  • اهتمت بمجال حقوق المرأة والطفل ومجال القراءة ومحو الأمية، ومن أبرز ما يحسب لها في مجال العمل الاجتماعي، تدشينها مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع صيف عام 1993.
  • كان لسوزان مبارك تأثير قوى وواضح في الحكم بمصر على مدى ثلاثة عقود، وقيل إنها كانت تتدخل أحيانًا في تعيين أو عزل بعض الوزراء والمسؤولين.
  • اتهمت سوزان بالسعي لتوريث ابنها الأصغر "جمال" منصب رئيس الجمهورية المصرية خلفًا لوالده.

  • بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم زوجها لمصر، وجهت النيابة العامة المصرية لسوزان مبارك عدة اتهامات بالاختلاس والفساد واستغلال منصب زوجها.

  • محمد حسني مبارك (91 عامًا)، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى تنحيه في 11 فبراير 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
صحف مصرية
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حسني مبارك
مصر
عناية مركزة

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