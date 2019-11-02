السبت 2 نوفمبر 2019 20:00
سوريون يخشون ترحيلهم من مصر بعد أن تلقوا تهديدات
أعربت منظمات حقوقية ولاجئون سوريون عن خشيتهم من قيام السلطات المصرية بترحيل سوريين إلى دمشق.
التفاصيل
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات أدانت في بيان في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي "احتجاز الحكومة المصرية 23 سوريا ينتمون لخمس عائلات من بينهم 13 طفلا و6 سيدات و4 رجال في قسم شرطة إدفو بمحافظة أسوان (جنوب)".
- المفوضية قالت إنه "تم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول الأراضي المصرية بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية السودانية في أوقات متفرقة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة".
- بيان المفوضية قال إن السلطات المصرية هددت بترحيل المقبوض عليها "قسريا إلى سوريا".
- البيان طالب "السلطات المصرية الإفراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم. وعدم ترحيلهم قسريا لسوريا، والسماح لهم بالوصول إلى والتواصل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر".
- المفوضية قالت إن "مئات اللاجئين السوريين اضطروا إلى النزوح إلى مصر بشكل غير نظامي وبشكل متزايد منذ فرض الحكومة المصرية قيودا على حصول السوريين بشكل خاص على تأشيرة الدخول إلى مصر عام 2013".
- قالت زوجة أحد اللاجئين السوريين إنه محتجز في مطار القاهرة مع العشرات من اللاجئين السوريين منذ أشهر، وبعضهم مهدد بالترحيل الي دمشق.
- سبق أن نفت الخارجية المصرية ترحيل أي لاجئ إلى سوريا.
- الخارجية المصرية أكدت أن من يغادر القاهرة "يفعل ذلك لاعتبارات عائلية وبإرادته الطوعية".
- بموجب اتفاقية سنة 1951 الخاصة باللاجئين، يمنع طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه.
- قبل أيام قررت السلطات المصرية تغيير تصاريح الإقامة الخاصة باللاجئين إلى بطاقات إلكترونية تتيح لصاحبها الحصول على خدمات اجتماعية.
- السلطات المصرية رفعت رسوم الحصول على البطاقة الجديدة من 40 جنيها (2.5 دولارا) إلى 570 جنيها (نحو 35 دولارا).
- بعد تدخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قررت القاهرة تخفيض الرسوم إلى 100 جنيه.
- كريستين بشاي مسؤولة الإعلام بمفوضية اللاجئين في مصر أوضحت للجزيرة مباشر أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر يبلغ 130 ألف لاجئ.
- لكن كريستين تقول إن الرقم الحقيقي يصل لأكثر من 700 ألف لاجئ، لأن هناك الكثير من السوريين غير المسجلين.
- حسب مفوضية اللاجئين في مصر، طلبت القاهرة الحصول على 151 مليون دولار من المجتمع الدولي في مارس/ آذار الماضي "لدعم احتياجات اللاجئين السوريين".
- في العام 2015، طلبت القاهرة الحصول على 380 مليون دولار لنفس السبب.
المصدر
الجزيرة مباشر
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