الجمعة 16 أغسطس 2019 09:18
سوريا: هجمات عكسية للمعارضة تكبد النظام خسائر جنوب إدلب
أعلنت فصائل من المعارضة السورية، اليوم الجمعة، استعادة نقاط تقدمت إليها قوات النظام مؤخراً، في محور تل مرعي إثر هجمات مضادة على مواقع عدة جنوب إدلب.
أبرز التطورات الميدانية
- فصائل سورية معارِضة، قالت إنها شنت هجوماً مكثفاً مساء الخميس، ضد قوات النظام في محوري سكيك وعابدين بريف إدلب الجنوبي.
- أعلنت المعارضة، وقوع خسائر بشرية وعسكرية في صفوف قوات النظام وحلفائها، من الميليشيات الإيرانية.
- الجبهة الوطنية للتحرير المعارِضة، قالت إنها دمرت سيارة عسكرية لقوات الأسد على محور تل عاس جنوب إدلب إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.
- كما بثت مقطعاً مصوراً أظهر تدمير عربة عسكرية على محور سكيك في ريف إدلب الجنوبي.
خسائر لحزب الله اللبناني
- هيئة تحرير الشام أعلنت مقتل 14 عنصراً من حزب الله اللبناني، المقاتل إلى جانب النظام السوري، ضمن كمين في محور تل مرعي.
- ذكرت الهيئة عبر شبكة إباء التابعة لها، أن مقاتلوها نفذوا عمليات انتحارية، بمفخخات استهدفت تجمعات قوات النظام في محور سكيك.
تعزيزات عسكرية للمعارضة
- فصائل سورية معارِضة، مقربة من تركيا، في مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، قالت إنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريفي حماة وإدلب.
- قائد تجمع أحرار الشرقية، أبو حاتم شقرا، أعلن عبر حسابه في تويتر، إرسال دفعة ثالثة من قوات التجمع إلى إدلب.
- كذلك توعد قائد فرقة الحمزة، سيف أبو بكر، وقائد الفيلق الثالث في الجيش الوطني، أبو أحمد نور، بتغريدات أخرى، بإرسال المزيد من التعزيزات لصد هجمات النظام وروسيا.
- تسعى قوات النظام للسيطرة على خان شيخون لفصل محافظة إدلب عن ريف حماة وإطباق الحصار على آخر معاقل المعارضة شمال غربي سوريا.
شرف لنا في الجيش الحر (الجيش الوطني) أن نكون جنباً إلى جنب مع إخواننا الثوار في إدلب وحماة— أبو أحمد نور (@abo_ahmad_noor) August 14, 2019
ونعدكم يا أهلنا في الشمال السوري المحرر أن أبناءكم في #الجبهة_الشامية سيكونون حيث تأملون
رجالنا وسلاحنا ومهجنا دونكم
فما حملنا السلاح إلا لأجلكم ولا خير فينا إن لم نجب نداءكم.
إدانة أممية
- نائب المنسق الإقليمي في سوريا، مارك كتس، أدان الهجمات التي شنتها قوات النظام وحلفائها قبل أيام على معرة حرمة ومناطق عدة في ريف إدلب.
- كتس: العاملون في المجال الإنساني، وعمال الإنقاذ، يخاطرون بحياتهم لإنقاذ المحاصرين بين الأنقاض.
- كتس: هجوم الأربعاء الذي أودى بحياة اثنين من العاملين في المجال الإنساني، يبرز مدى الرعب الذي يحصل في إدلب وشمال حماة.
- وفق بيانات الأمم المتحدة، تم الإبلاغ عن 42 اعتداء على نشاطات الرعاية الصحية، شمال غرب سوريا، منذ نهاية نيسان/أبريل.
- كرر المسؤول الأممي دعوة جميع الأطراف، إلى احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني.
مطالبات بتدخل دولي
- الائتلاف الوطني السوري، طالب في بيان له أمس، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل وحازم لإجبار النظام وروسيا على وقف الهجمات، في ريفي إدلب وحماة.
- البيان حمل قادة العالم، وأصدقاء الشعب السوري مسؤولية تقاعس المجتمع الدولي، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات على شمال غرب سوريا.
- شدد على ضرورة توفير مراكز إيواء ومخيمات بشكل عاجل للمهجرين، ريثما تتوقف العمليات العسكرية.
الائتلاف الوطني يطالب بتحرك أممي لوقف العمليات العسكرية على #إدلب و #حماة https://t.co/4TX478MV8u#سورية #سوريا #إرهاب_الأسد #روسيا_المجرمة pic.twitter.com/zprfkX8wE3— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) August 16, 2019
هجوم على مصياف
- وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام، سانا، قالت إن دفاعات قوات الأسد، صدت هجوماً معادياً في سماء مصياف بريف حماة الغربي.
- الوكالة نقلت عن مصدر عسكري، قوله إن الهجوم وقع ليل الخميس، مصدره شمال لبنان، وقامت قوات النظام بالتصدي له قبل وصوله إلى الهدف.
- شنت إسرائيل عشرات الهجمات الجوية، تقول إنها مواقع عسكرية لمجموعات موالية لإيران في سوريا.
- امتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق، لكن إسرائيل أقرت مرارا بضرب أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة، وكانت بعض الهجمات التي نسبتها دمشق لإسرائيل نُفذت من المجال الجوي اللبناني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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