نبع السلام
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:38

سوريا.. مدرعات الجيش التركي تنقل طلاب مدينة رأس العين إلى مدارسهم (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر مدرعات للجيش التركي وهي تنقل تلاميذ سوريين لمدارسهم في مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وأظهر المقطع نزول التلاميذ السوريين من إحدى المدرعات بعد وصولها إلى المدرسة. كما أظهر ضباطا أتراك وهم يساعدون التلاميذ ويوزعون عليهم وجبات غذائية، وكذلك إعادتهم مرة أخرى إلى بيوتهم عبر نقلهم بالمدرعات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، علاء اليوسف، إن الجيش التركي قام بنقل طلاب مدارس مدينة رأس العين بناقلات جند مدرعة، بسبب قلة المواصلات، وأيضاً من أجل حمايتهم في ظل أوضاع أمنية صعبة.

وأطلقت تركيا عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتمكنت من خلالها من السيطرة على مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" بعد طرد القوات الكردية منها.

وتعاني عدة مناطق في الشمال السوري من تردي الأوضاع الأمنية وحوادث التفجيرات التي راح ضحيتها المئات خلال السنوات الماضية.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف تركية

اقرأ أيضا

Thumbnail
كان نائما.. مصرع تونسي داخل كشك هدمته السلطات يفجر احتجاجات في ولاية القصرين (فيديو)
Thumbnail
بعد استئناف التنقيب شرق المتوسط.. اليونان: لا محادثات مع تركيا.. وألمانيا تحذر من "الاستفزاز"
Thumbnail
شاهد: أغرب طريقة يتلقى بها شخص خبر فوزه بجائزة نوبل
Thumbnail
هدنة ناغورني كاراباخ تتعقد مع تبادل طرفي الصراع اتهامات بانتهاكها
Thumbnail
مصر.. لماذا يكثر السيسي من القسم على أمور لم تتحقق؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. بابا الفاتيكان: الروهينغيا "أبكوني" ودفاعي عنهم وصل لقادة ميانمار
  2. وزير الدفاع اليمني يستنفر الجيش لاستعادة دوره
  3. متمردو جنوب السودان يتهمون مصر بقصف مواقعهم والقاهرة تنفي
  4. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  5. بيلوسي تبحث مع ملك االأردن تطورات الأوضاع في سوريا