فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 23:25

سوريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

فرض النظام السوري حظر التجول لمنع وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للبلاد
فرض النظام السوري حظر التجول لمنع وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للبلاد
رويترز
أعلنت وسائل إعلام سورية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سوريا، لفتاة قادمة من خارج البلاد.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حتى الآن 334 ألفًا و514 مصابًا، عوفي منهم 97 ألفًا و574 شخصًا، في حين لقي 14 ألفًا 599 شخصًا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس.

وتأتي الصين على رأس قائمة الدول من حيث عدد المصابين، إذ سجلت 81 ألفًا و54 إصابة، وتأتي بعدها إيطاليا بواقع 59 ألفًا و138 إصابة، ومن بعدهما الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد الإصابات بها 32 ألفًا و356 إصابة.

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المصدر
الجزيرة مباشر

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