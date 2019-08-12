سوريا.. النظام يتقدم ويواصل قصف إدلب والمعارضة تكبده خسائر

غارات مكثفة على ريف إدلب الجنوبي مواقع التواصل

جددت قوات النظام السوري، مدعومة بقوات روسية وميليشيات إيرانية، الإثنين، تقدمها في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد، وسط قصف جوي وصاروخي أدى لسقوط ضحايا مدنيين وخسائر مادية.

خسائر للمعارضة في آخر معاقلها قوات النظام، سيطرت على قرية سكيك وتلتها جنوب شرقي إدلب، بعد معارك ضد فصائل المعارضة، المنضوية تحت غرفة عمليات "الفتح المبين".

تكمن أهمية التل، الذي انسحبت منه فصائل المعارضة جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف، كونه يكشف مناطق واسعة، من الأراضي التابعة لناحية التمانعة.

مصادر في المعارضة، قالت أمس للجزيرة، إن قوات النظام سيطرت على بلدة "الهبيط"، وقرية "مغر الحمام" بريف إدلب الجنوبي.

بهذا التقدم يقترب النظام من مدينة خان شيخون، ضمن مساعيه لعزل ريف حماة عن إدلب. خسائر للنظام وروسيا تزامن تقدم النظام، مع إعلان فصائل معارضة، تكبيده والقوات الروسية، خسائر بشرية وعسكرية.

الجبهة الوطنية للتحرير المعارِضة، أعلنت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قتل وجرح العديد من عناصر النظام وتدمير 3 دبابات لها في تل سكيك.

الجبهة أضافت أنها دمرت قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع تابعة لقوات النظام باستهدافها بصواريخ حرارية، على جبهة الحماميات شمالي حماة.

بحسب بيانات متفرقة للفصائل، كثفت المعارضة من استهدافها لمواقع النظام والقوات الروسية، بالصواريخ وقذائف المدفعية.

تضم غرفة عمليات "الفتح المبين" المعارِضة، فصائل عسكرية من الجيش السوري الحر وقوات أخرى أبرزها "الجبهة الوطنية للتحرير" و"جيش العزة" و"هيئة تحرير الشام". القصة من البداية في 5 أغسطس/آب الحالي، هاجمت قوات النظام مدعومة بالقوات الروسية، والميليشيات الإيرانية خمسة محاور منفصلة، للمعارضة، وأعلنت إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار.

النظام شن هجمات على محور قرية الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى تل الصخر والجيسات وتل سكيك.

سيطر قوات الأسد على تل الصخر وبلدة الجيسات وبلدة الهبيط، بعد معارك متزامنة مع قصف جوي ومدفعي.

قوات النظام حاولت اقتحام محور الكبانة بريف اللاذقية الشمالي، والتقدم في محوري الخلاخيل والزرزو شرقي إدلب.

كان النظام والمعارضة، قد توصلا لاتفاق وقف إطلاق النار، مطلع آب الجاري، خلال الجولة 13 لمحادثات "أستانا"، برعاية الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران". حملة قصف عنيفة يأتي تقدم النظام تزامنًا مع حملة قصف جوي مكثف على حماة وإدلب وشمال اللاذقية، شمال غربي سوريا.

الدفاع المدني السوري، قال إن مدنيًا قتل وجرح خمسة آخرون بقصف لطائرات حربية روسية على قرية حزارين بريف إدلب الجنوبي.

فريق "منسقو استجابة سوريا"، وثق في بيان له، 49 خرقًا لسلاح الجو الروسي والسوري، خلال الأسبوع الأول لاتفاق وقف إطلاق النار مطلع أغسطس/آب الجاري.

منسقو الاستجابة، قالوا إن الأسبوع الأول، من الاتفاق، شهد نزوح أكثر من 5428 عائلة.

بحسب البيان فإن النظام سيطر على 7 مناطق، بعد توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار.

تشن قوات النظام وروسيا، حملة قصف جوي مكثف على اللاذقية وحماة ومحافظة إدلب منذ أواخر شهر أبريل/نيسان، أدت لمقتل وجرح مئات المدنيين، ونزوح مئات الآلاف، ودمار واسع في البنى التحتية.