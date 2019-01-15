سوريا: البرد يقتل 15 طفلا نازحا بمخيم الركبان أغلبهم من الرضّع

السوريون في مخيم الركبان يعانون بسبب ظروف المناخ والبرد غيتي

توفي 15 طفلا نازحًا، أغلبهم من الرضع، في سوريا جراء البرد القارس والنقص في الرعاية الصحية، وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء.

لقى الأطفال، وبينهم 13 لم يبلغوا عمر سنة، حتفهم في مخيم الركبان الواقع في جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والذي يعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، فيما توفى آخرون خلال الرحلة الشاقة بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق البلاد. اليونيسف: شدة البرد تعرض حياة الأطفال للخطر أطفال في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية السورية-أرشيفية خيرت كبازاري، المدير الإقليمي لليونيسف في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال في بيان أن درجات الحرارة المتجمدة والظروف المعيشية القاسية في الركبان تتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر بشكل متزايد.

المدير الإقليمي لليونيسف، أوضح أنه خلال شهر واحد فقط، لقي ما لا يقل عن ثمانية أطفال حتفهم معظمهم عمره دون الشهر الرابع، وكان عمر أصغرهم ساعة واحدة فقط".

كبازاري حذر من أنه في حال عدم توفر الرعاية الصحية والحماية، فإن عددًا أكبر من الأطفال سيموت يومًا بعد يوم في الركبان ودير الزور وأماكن أخرى في سوريا. معاناة من غير نهاية: قبل أيام أقدمت سيدة سورية نازحة في مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية، على إحراق نفسها لعدم تمكنها من تأمين الطعام لأطفالها الثلاثة منذ عدة أيام.

الأم السورية سندس فتح الله (28 عاما) أضرمت النيران في نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام، وقام الجيران بإخماد الحريق وإخراج سندس وأطفالها الثلاثاء من داخل الخيمة.

الخيمة احترقت بالكامل وتم نقل السيدة وأطفالها إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات أردنية، حيث تعرضت سندس وطفلها الذي يبلغ عمره شهرا واحد، لإصابات بليغة. مخيم الركبان: أحد أفراد القوات الأردنية خارج عيادة طبية تديرها اليونيسيف – مارس 2017. يعاني مخيم الركبان حيث يعيش نحو 50 ألف نازح من ظروف إنسانية صعبة، خصوصًا منذ العام 2016 بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلنا المنطقة "منطقة عسكرية" وتحتاج المساعدات الإنسانية أحيانًا أشهرا طويلة للدخول إلى المخيم.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخلت دفعة أولى من المساعدات الإنسانية للمرة الأولى إلى المخيم بعد انقطاع طال عشرة أشهر.

مخيم الركبان يقع جنوبي شرق سوريا قرب الحدود السورية الأردنية، ويبعد حوالي 13 كيلومترًا، عن قاعدة التنف التي تتواجد بداخلها القوات الأمريكية إضافة إلى عدد من فصائل المعارضة.

المخيم يعاني منذ أكثر من سنة من حصار قاس تتقاذف مسؤوليته أربع جهات رئيسة، هي نظام الأسد وروسيا والأردن والولايات المتحدة.

المخيم يشهد بين الفترة والأخرى تسجيل حالات وفاة لأطفال بسبب نقص الرعاية الصحية والطبية، والغذاء، إضافة لموجات البرد القارس التي تضرب المنطقة، وفق تقارير محلية.

أهالي المخيم، يعانون بسبب البرد الشديد لعدم توفر أشجار في هذه المنطقة الصحراوية لاستخدامها للتدفئة، ولعدم قدرتهم على شراء المواد البترولية بسبب ارتفاع أسعارها.

وفي شرق سوريا، يواجه النازحون من آخر جيب لتنظيم الدولة في محافظة دير الزور صعوبات كبيرة جراء الانتظار لأيام في البرد، دون توفر مأوى أو حتى اللوازم الأساسية التي يحتاجونها.

منذ ديسمبر/كانون الأول، نزح أكثر من 10 آلاف شخص، وفق الأمم المتحدة، من هذه المنطقة التي تشن قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أمريكيًا، هجومًا منذ أشهر لطرد التنظيم المتطرف منها.