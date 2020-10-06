"سودان بلدنا وكلنا إخوان".. تفاعل واسع مع غناء البرهان في جوبا (فيديو)
فخلال حديثه أمام جموع الحاضرين، طلب البرهان من الفرقة الموسيقية عزف الأغنية السودانية الشهيرة "سودان بلدنا وكلنا إخوان"، ثم بدأ بالغناء.
October 3, 2020
وقال البرهان: "أنا أطلب من الفرقة الموسيقية عندنا أغنية كلنا بنحبها.. نحن كلنا أولاد السودان.. سودان بلدنا وكلنا إخوان"، وتفاعل الحضور مع البرهان وهو يردد الأغنية التي كررها أكثر من مرة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلًا واسعًا من المؤيدين والمعارضين.
اتارييييه عمر البشير شابكنا رقيص في رقيص.— Ali Eltayeb Hassan (@AliEltayebHass1) October 4, 2020
البرهان يغني وعمر يرقص https://t.co/1QB2mT4QhZ
ووقعت الحكومة السودانية وجماعات متمردة عدة، السبت، رسميًا على اتفاق سلام يهدف لحل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.
يغني للسلام.. البرهان pic.twitter.com/dyba510sXT— gallys.siddeq.ALBOR..كن صادقا ..وكفى. (@a100x7) October 3, 2020
وشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.
البرهان يغني في جوبا ومروي تنزف دم— هيثم محمد (@haytham2323) October 3, 2020
مروي لايوجد بها كوادر طبيه
لايوجد دم
المستشفيات بالمنطقه امتنعت عن استقبال حالات جديده
ولا حياة لحكومه ولا منظمات ولا غيره#حميات_مروي#مروي_تنزف
ووقعت ثلاث جماعات رئيسية على اتفاق مبدئي، في أغسطس/ آب الماضي، فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد، وذلك بعد محادثات سلام استمرت أشهر عدة، استضافتها دولة جنوب السودان المجاورة.
شاهد بالفيديو.. “البرهان” يغني من على المنصة فرحاً بالسلام https://t.co/Pi9hdWxdRO pic.twitter.com/5JR2riP8ot— اخبار السودان (@sudanakhbar) October 3, 2020
ووافقت جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الشهر الماضي، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان، ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.
اتاريهو البرهان أول أمس مبسوط لدرجة انو يغني مع الجنوبين يادوب فهمنا سر الانبساط دا— Altayeb Alkhalifa (@WadAlkhalifa002) October 4, 2020
كان الله في عوننا البرهان وحميدتي خدام الإمارات
الله يسترنا منهم
وحضر رئيسا إثيوبيا وتشاد ورئيسا وزراء مصر وأوغندا مع مسؤولين إقليمين وسياسيين احتفال التوقيع.
الرئيس السابق البشير اشتهر بالرقص على انغام الأغاني الحماسية، والآن البرهان يغني، ما بين الرقص والغناء ضاعت السودان— حاتم (@HTA50) October 3, 2020
#سلام_السودان pic.twitter.com/1rQkswVA7h
ويعاني السودان من الصراعات منذ عقود، وبعد انفصال الجنوب الغني بالنفط، في 2011، تسببت أزمة اقتصادية في خروج احتجاجات أدت في النهاية للإطاحة بالرئيس عمر البشير، العام الماضي.
البرهان له الحق يغني المثل يقول اطرد الهم بالفرح والحمد لله— Ahmad Moosa (@gwg203040) October 5, 2020
سوداني
ويضع الاتفاق شروطًا لدمج المتمردين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسيًا وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراضٍ. وسيقدم صندوق جديد 750 مليون دولار سنويًا على مدار عشر سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة، كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.