الخميس 9 يناير 2020 20:17
سودانيون يشتكون من سوء المعاملة في مطار القاهرة (فيديو)
نشر ناشط سوداني مقطعا مصورا على حسابه على فيسبوك اشتكى فيه من سوء المعاملة لمسافرين سودانيين في مطار القاهرة الدولي.
وأجرى الناشط "شوتايم إبراهيم عبد الرحيم" لقاءات مع عدد من الركاب المنتظرين، الذين قالوا إنه تم منعهم من دخول مصر خلال فترة الانتظار الطويلة، بعد قدومهم من الصين على متن طائرة مصرية، بسبب جنسيتهم السودانية.
وطالب الركاب بتحسين معاملتهم من قبل الشركة المصرية وتقديم الخدمات لهم مثل باقي الجنسيات الأخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
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