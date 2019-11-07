سوخوي 35 إس.. الفارس المدرع (1)
مقاتلة متطورة
- سو-35 إس مقاتلة متعددة المهام، وتعد تحديثا فائق التطور للمقاتلة سو-27 الموروثة من الحقبة السوفيتية.
- تتميز بمواصفات فائقة، ويعتبرها الغرب من أكثر المقاتلات تطورا، ويطلق عليها بعض الخبراء العسكريين لقب "الفارس المدرع".
- مقاتلة من الجيل الرابع ولكن بمسمى فريد يطلق عليه (الجيل الرابع++)، حيث لا تختلف مواصفاتها عن مواصفات مقاتلات الجيل الخامس إلا قليلا، بما في ذلك عدم امتلاكها تكنولوجيا التخفي الشبحية.
- أكد إیغور كوروتشینكو، الخبیر العسكري الروسي ومدیر مركز التحلیل العالمي لتجارة السلاح، أنه على الرغم من كون سو-35 إس جیلا رابعا، إلا أنھا تتمتع بمجموعة واسعة ومتطورة من الأسلحة الموجھة تجعل منھا طائرة تمتلك مواصفات الجیل الخامس.
- سو-35 إس مقاتلة ذات إطار جديد خفيف الوزن، وتمتلك قدرة توجيه ثلاثي الأبعاد، وبها "إلكترونيات على متن الطائرات" على درجة عالية من التطور، كما تتمتع بأجنحة تسلح أكثر اتساعا، وتحمل صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن والغواصات.
- لديها قدرة فائقة على المناورة، بما في ذلك القيام بالحركة الجوية (بلينتشيك) بالدوران 360 درجة في المستوى الأفقي دون فقدان السرعة، كما لديها قدرة تحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بدون حارق لاحق.
- قامت بأول طلعاتها الجوية في فبراير/ شباط عام 2008، ولكنها دخلت طور الإنتاج المتسلسل عام 2010، ودخلت الخدمة الرسمية بالقوات الجوية الروسية عام 2014.
- تمتلك القوات الجوية الروسية منها أكثر من 68 مقاتلة، ويوجد عدد منها بقاعدة حميميم بسوريا.
- دخلت الخدمة فعليا في كل من روسيا والصين، وهناك العديد من الدول في طور التعاقد على شراء أعداد منها، بما في ذلك تركيا ومصر.
مواصفات سو-35 إس
تظهر مواصفات وقدرات سو-35 إس بشكل أوضح إذا ما قورنت بمقاتلة مثل إف-35 الأمريكية التي تعد مقاتلة من الجيل الخامس وأعلى ما وصلت إليه التكنولوجيا الجوية الأمريكية.
أوجه المقارنة
سو-35 إس
إف-35
الشركة المصنعة
روستيخ
لوكهيد مارتن
الطلعة الجوية الأولى
في فبراير / شباط عام 2008
في أكتوبر / تشرين الأول عام 2000
الدول التي تمتلكها حاليا
روسيا والصين
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والنرويج وإيطاليا وإسرائيل
ارتفاع التحليق بالكيلومتر
18
20
الوزن الأقصى عند الإقلاع بالكيلوغرامات
34500
31751
وزن المقاتلة فارغة بالكيلوغرامات
19000
13290
أقصى حمولة للأسلحة والذخائر بالكيلوغرامات
8000
8160
وزن الوقود في الخزانات الداخلية بالكيلوغرامات
11500
8278
مدى العمل القتالي بالكيلو متر
1600
1093
الطول بالأمتار
21,9
15,7
الارتفاع بالأمتار
5,9
4,38
عرض الجناح بالأمتار
14.75
10,7
مساحة الجناح بالأمتار المربعة
62.2
42,7
عدد أفراد الطاقم
1
1
السرعة القصوى بالكيلومترات في الساعة
2500
1931
سرعة الصعود بالأمتار في الثانية
280
200
المدى الأقصى بالكيلو متر
3600
ممكن أن يصل إلى 4500 كم باستخدام خزاني الوقود المعلقين تحت الجناح
2200
عدد المحركات
2
1
تكلفة ساعة الطيران
36 ألف دولار
43 ألف دولار
سعر الطائرة الواحدة
من 50 إلى 70 مليون دولار
من 94 إلى 122 مليون دولار
إمكانية الإقلاع العمودي
لا توجد
توجد
تكنولوجيا التخفي الشبحية
لا توجد
توجد
الرادارات وأجهزة الإنذار
- أنظمة استشعار للتحذير من هجوم صاروخي، مثبتة بعدة أماكن على متن الطائرة.
- جهاز إنذار التلوث الإشعاعي طراز "إل-35-150".
- رادار لاكتشاف وتعقب الأهداف طراز "أو إل إس-35".
- رادار حديث ذو الهوائي المتحكم في طوره طراز "إن 35 إربيس",
- نظام لمواجهة الموجات الإلكترونية، مثبت على الأجنحة.
- جهاز بصري إلكتروني طراز AN\AAQ-37.
- كاميرا شعاعية دقيقة متعددة الاتجاهات طراز CCD-TV.
- رادار متعدد المهام ذو الهوائي الفعال المتحكم في طروه من الجيل الثاتي طراز AN\APG-81.
- جهاز تشويش انفرادي طراز AN\ASQ-239.
نقاط تعليق الصواريخ
12
10
التسليح
- مدفع "غي شي 30-1" عيار 30مم.
- صاروخ جو-جو متوسط المدى طراز "إر في في إس دي".
- صاروخ متوسط المدى طراز "ار 27أ بي 1/ أ تي 1".
- صاروخ متوسط المدى طراز "ار-27أ بي1.
- صاروخ جو-جو قصير المدى طراز "ار-73".
- صاروخ جو-سطح تكتيكي موجه متوسط المدى.
- صاروخ منخفض الارتفاع سرعته أقل من سرعة الصوت مضاد للسفن من طراز X-35U.
- صاروخ جو-سطح متوسط المدى طراز X-59M.
- صاروخ عالي الدقة جو-سطح طراز X-29T.
- صاروخ موجه ذو رأس التوجيه الذاتي الراداري الفعال طراز X-59MK.
- صاروخ غير موجه طراز إس-25.
- صاروخ غير موجه عيار 80 مم طراز إس-8.
- قنبلة جوية موجهة زنة 500 كغم طراز كاب-500.
- قنبلة جوية موجهة ذاتيا ليزريا / تليفزيونيا زنة 1500 كغم طراز كاب-1500.
- مدفع مندمج ذو أربع مواسير عيار 25مم طراز GAU-22\A.
- صاروخ جو-جو موجه ذاتيا بالأشعة تحت الحمراء طراز AIM-9X.
- صاروخ جو-جو متوسط المدى لكافة الظروف الجوية طراز AIM-120 C\D AMRAAM.
- صاروخ جو-أرض موجه ذاتيا طراز بريمستون.
- صاروخ جو-سطح كروز ذو الدقة العالية طراز AGM-158 JASSM.
- صاروخ كروز طراز ستورم شادو.
- قنابل جوية موجهة باستخدام نظام التوجيه "GBU 38" و"GBU 32" و"GBU 31" لكافة الظروف الجوية.
- قنبلة جوية شديدة الانفجار موجهة ليزريا بدقة التوجيه "GBU 16" و"GBU 12".
- قنبلة الدقة العالية الموجهة صغيرة القطر طراز SDB-I.
- قنبلة جوية تكتيكية منزلقة موجهة طراز AGM-154 A\C.
- قنبلة جوية موجهة زنة 2000 رطل من طرازي GBU-24 A\B Paveway III وGBU-10 Paveway II.
- قنبلة جوية طراز "مارك 82 و83 و84".
- قنبلة انشطارية حرة طراز GBU-100.