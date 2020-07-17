السعودية
الجمعة 17 يوليو 2020 15:55

"سنصل إلى مرحلة التسول".. شكاوى سعوديين فقدوا الدعم الحكومي

متاجر في السعودية-أرشيفية
رويترز
اشتكى سعوديون من استبعادهم من "حساب المواطن" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما تداول آخرون ما نشرته وكالة بلومبرغ عن استبعاد 2 مليون مستفيد من الحساب.

وبينت مراسلة بلومبرغ في الرياض، فيفان نيرمين، بتغريدة على  تويتر، في تقريرها، أنه "منذ شهر أبريل/ نيسان وحتى الآن، تم استبعاد مليون و300 ألف مواطن، منهم من تم استبعادهم خلال شهر يوليو/ تموز الجاري".
وقالت المراسلة إنها استخرجت الأرقام من إعلانات الحكومة الرسمية، وذلك خلال ردها على تساؤل نشطاء عن عدم نشر هذه الأخبار في الصحف السعودية المحلية.
ووجّه العديد من المواطنين تساؤلات إلى حساب خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، لمعرفة سبب إيقاف الدعم عنهم، ومنهم من بيّن أنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جداً.

كما بين حساب "خدمة المستفيدين" في رده على أحد المواطنين أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس/ آذار لعام  2020.

سحب البدلات ورفع الضرائب

وقال مغردون إنه خلال شهرين تم "سحب بدل غلاء المعيشة، والاستبعاد من حساب المواطن، ورفع الضريبة والبنزين وتأمين السيارة".
وكتب الدكتور فهد الفوزان "لن يتوقف الأمر عند هذا الحد.. وإذا ظل الشعب ساكتا ومؤيدا للجرائم والتدخلات في شؤون الآخرين.. ووقف نزيف الأموال نحو البيت الأبيض، فإن المملكة ستصل إلى مرحله التسول.. والأيام القادمة ستوضح صدق ما أقول".

وقال مغرد "عجوزي الله يطول بعمرها ويشفيها قاطعين عنها حساب المواطن، لما سألناهم ليش قالو عندها ضمان، الله أكبر، عاد بالضمان 800 ريال، والله شلة حرامية مو حكومة".

وقال حساب سامية" أنا ما نزل لي الشهر هذا وأنا والله محتاجته وكنت معتمده عليه وماشيه أموري الحمد لله ، وش ذنبي تقطعونه عني وعن المحتاجين مثلي".

أما قطوف فقد قالت "اليوم رحت مع أمي مكتب خدمات إلكترونية وشفت أمهات وعجائز يقولون انقطع عنا حساب المواطن، معهم صكوك وأوراق قديمة وأغلبهم مسجلات في الضمان الاجتماعي أرامل ويتحسبون ويدعون من جوه قلوبهم".

وأضحى عدد أقل من السعوديين يتمتعون بإعانات شهرية من برنامج المساعدات الحكومي الذي يعرف باسم "حساب المواطن"، في ظل التغييرات التي طرأت على البرنامج خلال أبريل/نيسان الماضي، وبات السعوديون يعانون من تداعيات الأزمة بالتزامن مع قرار المسؤولين اتخاذ تدابير تقشف جديدة تشمل رفع نسبة الضرائب.

وقالت مراسلة بلومبرغ إن هذه الضائقة تمثل اختبارا لمدى الدعم الذي تحظى به رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي من المحتمل أن تضر بالقدرة الاستهلاكية للمواطن في ظل انكماش الاقتصاد وتكبد العديد من السعوديين تكاليف أعلى مقابل الحصول على دخل أقل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 6.8% في عام 2020.

وذكرت المراسلة أنه تم إنشاء برنامج "حساب المواطن" لمواجهة ضغوط تخفيضات الدعم وضريبة القيمة المضافة الجديدة على السعوديين، في قت قُدمت فيه إعانات شهرية لأكثر من 12 مليون شخص من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي مواجهة انخفاض عائدات النفط -يقول تقرير بلومبرغ- ضاعف المسؤولون ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وزادوا رسوم الاستيراد، وألغوا بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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مغردون
بلومبيرغ
تقرير
زيادة الضرائب
الأرامل

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