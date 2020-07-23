حيوانات
الخميس 23 يوليو 2020 14:07

سنجاب عطشان يتوسل المارة لشرب الماء.. فيديو شاهده الملايين

سنجاب عطشان يتوسل لشرب المياه
مواقع التواصل
انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مثير لسنجاب ظمآن وهو يتوسل طفلًا للحصول على مياه معبأة في زجاجة، فشربها كلها في جرعة واحدة طويلة دون توقف.

وأظهر الفيديو سنجابًا يدور وحيدًا حول طفلين يحمل أحدهما زجاجة ماء ممتلئة إلى ربعها، ويقف على ساقيه الخلفيتين أمام الطفل حامل الماء، مستجديًا إياه، ثم يشبك مخالبه الأمامية متوسلًا، كلما تحرك الطفل بعيدًا.

ويمكن سماع صوت يقول "يا للهول! إنه عطشان"، وبعد فتح الزجاجة، يقول الطفل "كيف أعطيها إياه"؟ ثم تولى مصور الفيديو حمل الزجاجة وقربها نحو السنجاب الذي سرعان ما وضع فمه في الزجاجة وبدأ الشرب دون توقف حتى فرغت، قبل أن يهرول بعيدا.

ومن غير الواضح تاريخ أو مكان التقاط الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وحقق أكثر من 3 ملايين 600 ألف مشاهدة على موقع ريديت فقط، فضلًا عن ملايين المشاهدات على مواقع التواصل، ورجح مستخدمون أن مَن يظهرون في الفيديو أمريكيون.

كما أشار بعضهم إلى أن السناجب الذي تعيش في المدن والحضر، معروف بذكائه في التعامل مع البشر أعلى من نظيره البري، وهو يتعلم كيف يتسول الطعام والشراب طوال الوقت.

وكتب أحدهم "مثير حقا، لكنه منطقي. لقد تعلم هذا السنجاب حرفيًا طريقة للتواصل مع البشر من أجل الحصول على ما يريد. جميل، ولطيف جدًا".

المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل

اقرأ أيضا

Thumbnail
فورين بوليسي: واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة
Thumbnail
ليبيا.. مقبرة جماعية جديدة والجيش التركي يدرب عسكريين على إزالة الألغام (صور)
Thumbnail
أردوغان لأتاتورك: مستمرون في تحقيق أهداف 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا
Thumbnail
نقود وقداحة وبطاريات.. مستشفى يعرض أغرب ما ابتلعه أطفال (صور)
Thumbnail
شاهد: قرية هندية تجبر أطفالها على شرب الخمور للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

  1. فورين بوليسي: واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة
  2. ليبيا.. مقبرة جماعية جديدة والجيش التركي يدرب عسكريين على إزالة الألغام (صور)
  3. أردوغان لأتاتورك: مستمرون في تحقيق أهداف 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا
  4. سنجاب عطشان يتوسل المارة لشرب الماء.. فيديو شاهده الملايين
  5. نقود وقداحة وبطاريات.. مستشفى يعرض أغرب ما ابتلعه أطفال (صور)