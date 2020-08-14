الولايات المتحدة
الجمعة 14 أغسطس 2020 12:28

سناتور وصفه بالخدعة.. الكونغرس الأمريكي يتفاعل مع قرار التطبيع

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وتطبيع كامل للعلاقات بينهما برعاية أمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وتطبيع كامل للعلاقات بينهما برعاية أمريكية
رويترز
تواصلت ردود الأفعال الأمريكية على وسائل التواصل الإجتماعي بعد قرار التطبيع الإماراتي والإسرائيلي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وعلق السناتور الأمريكي "كيفين كرامر" إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يُشكل إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً في السعي لتطبيق السلام في الشرق الأوسط
وأضاف، أن الاتفاق يفرض "المزيد من الضغوط على إيران التي تبذل جهودها لتدمير إسرائيل وزعزعة إستقرار المنطقة الذي لن يُكتب له النجاح".

 

وهاجمت عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طُليب قرار التطبيع برعاية ترمب قائلة "لن ننخدع بصفقة أخرى بين ترمب ونتنياهو ولن نحتفي بنتنياهو لأنه يسرق الأرض التي يُسيطر عليها بالفعل مقابل صفقة تجارية على هواه، جوهر القضية لم يُخطط له، ضم رسمي لكن فصل عنصري مدمر ومستمر"
وقالت "لابد أن نُركز على التضامن بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يُناضلون من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري، علينا أن نقف مع الشعب، لذا فإن إتفاق نتنياهو/ترمب لن يُخفف من معاناة الفلسطينين بل يزيدها.

 

واعترض النائب بالكونغرس الأمريكي "مارك بوكان" على تسميته بالإتفاق التاريخي قائلاً "إن تأخير الضم ليس تاريخياً فهذه الصفقة مجرد خدعة".
وقال" لا يزال الضم الإسرائيلي الأُحادي الجانب للضفة الغربية يُمثل إنتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وإذا مضت قدماً في الضم، فعلى الكونغرس الأمريكي إعادة النظر في التمويل الأمريكي لإسرائيل"

 

اتفاق إسرائيل والإمارات

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقا على تطبيع كامل للعلاقات بينهما.
وقال ترمب إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات "اتفاق سلام تاريخي" وأضاف أن مراسم اتفاق التطبيع ستوقع في البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة.
وقال البيت الأبيض أن مسؤولين من الإمارات وإسرائيل سيلتقون في الأسابيع المقبلة لتوقيع الاتفاق، وأضاف أن اتفاق التطبيع سيشمل قضايا أمنية واستثمارات وتبادل سفارات والسياحة والتكنولوجيا وقضايا أخرى.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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أراض فلسطينية
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دونالد ترمب

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