الخميس 28 يونيو 2018 21:54
سناتور أمريكي بارز يرفض بيع ذخيرة للسعودية والإمارات بسبب حرب اليمن
قال عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس إنه لا يمكنه حاليا دعم خطة لإدارة الرئيس دونالد ترمب لبيع ذخائر عالية التقنية للسعودية والإمارات بسبب مخاوف بشأن الحرب في اليمن
ومن شأن هذا الرفض أن يحبط الصفقة.
وقال السناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية إن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تبديد مخاوفه المتعلقة بصفقة ذخائر دقيقة التوجيه للدولتين المشاركتين في تحالف عسكري باليمن.
وأضاف أن هذه الذخائر ربما تستخدم لقتل مدنيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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