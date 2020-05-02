بحار ومحيطات
السبت 2 مايو 2020 21:45

سمك القرش الحوت يهيمن على شواطئ قطر الشمالية (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسمكة "القرش الحوت"، والمعروفة في قطر باسم "النهم"، والتي هيمنت على شواطئ الشمال في دولة قطر، لا سيما حقل الشاهين.

وتتجمع سنويًا -في هذه المنطقة- أعداد كبيرة من سمك القرش الحوت (النهم)، لا توجد سوى في مناطق قليلة جدًا حول العالم، ويبعد حقل الشاهين البحري قرابة 90 كيلومترًا شمال غرب الشواطئ القطرية. 

أسماك القرش الحوت في حقل الشاهين شمال غربي قطر

وقد يتجاوز طول سمكة القرش الحوت 15 مترًا، ويتعدى وزنها 30 طنًا، ما يجعلها أكبر سمكة في العالم بلا منازع.

وفي 2011، انطلق مشروع بحثي يحمل اسم "القرش الحوت في قطر"، وتألَّف الفريق البحثي لاحقًا من شراكة بين وزارة البيئة القطرية، وميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا، وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة.

فيلم وثائقي بالتعاون مع مؤسسة ميرسك للأبحاث عن سمك النهم في الرويس وحقل الشاهين

ولاحظ الفريق أن هذه الأسماك تأتي إلى حقل الشاهين لالتهام بيض الأسماك الأخرى، وذلك خلال المدة ما بين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول سنويًا.

لوحظ كذلك أن سمك النهم يتغذى على بيض أسماك الكنعد (التونة) والتي بدورها تضع الملايين من البيض في فصل الصيف بمنطقة الشمال في قطر.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
بالصور: الإسبان يعودون إلى الشارع بعد 48 يوما من العزل
Thumbnail
تراشق على تويتر بين طالبان وأمريكا وسط تصاعد العنف في أفغانستان
Thumbnail
بسبب أغنية: مصريون يحملون النظام وفاة الفنان شادي حبش في محبسه
Thumbnail
بولسونارو يشعل غضبا بعد استخفافه بوفاة 5 آلاف برازيلي: ماذا قال؟
Thumbnail
الوجه الآخر لكورونا: طيور "الفلامينغو" تغطي سماء الهند (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. بالصور: الإسبان يعودون إلى الشارع بعد 48 يوما من العزل
  2. سمك القرش الحوت يهيمن على شواطئ قطر الشمالية (فيديو)
  3. تراشق على تويتر بين طالبان وأمريكا وسط تصاعد العنف في أفغانستان
  4. بسبب أغنية: مصريون يحملون النظام وفاة الفنان شادي حبش في محبسه
  5. بولسونارو يشعل غضبا بعد استخفافه بوفاة 5 آلاف برازيلي: ماذا قال؟