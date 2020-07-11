أستراليا
السبت 11 يوليو 2020 23:45

سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في أستراليا (فيديو)

سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في مدينة سيدني الأسترالية
سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في مدينة سيدني الأسترالية
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قضى راكب أمواج (20 عامًا) بعدما هاجمته سمكة قرش قبالة شاطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، وفقما أعلنت الشرطة، اليوم السبت.

وكان الشاب يمارس رياضة ركوب الأمواج في وولي بيتش على بعد 630 كيلومترا شمال مدينة سيدني الأسترالية، عندما عضته سمكة قرش في ساقه.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أن "راكبي أمواج كثيرين هبوا لنجدته قبل أن يُنقل الشاب إلى الشاطئ"، غير أنه توفي في المكان رغم محاولات إنعاشه.

ويعد هذا الهجوم القاتل هو الخامس لأسماك القرش في أستراليا منذ مطلع العام، بعد مصرع رجل (36 عامًا) قبل أسبوع أثناء ممارسته الصيد في جزيرة فريزر آيلاند السياحية الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال بريزبين (عاصمة ولاية كوينزلاند).

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضى الشاب زاشاري روبا (23 عامًا) بعدما هاجمته سمكة قرش في مياه ولاية كوينزلاند.

وتسجل أستراليا أحد أعلى معدلات هجمات أسماك القرش في العالم، غير أن الوفيات الناجمة عنها تبقى قليلة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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