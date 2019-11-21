سما المصري تثير ضجة بحجابها في مهرجان القاهرة السينمائي

بعيدا عن ان سما المصرى محجبه ولا لا

بس ان يوصل الحال لحد الاستهزاء بالحجاب

كل من هب ودب وان حابه تعمل شو فى المهرجان ديه حاجه مستفزه خالص

لاذم وقفه #سما_المصري pic.twitter.com/zWXbgCrqir