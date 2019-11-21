الخميس 21 نوفمبر 2019 11:15
سما المصري تثير ضجة بحجابها في مهرجان القاهرة السينمائي
تصدرت الفنانة الشابة سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعد ظهورها الغريب بالحجاب خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كما انتشر فيديو لها وهي تُطرد من على السجادة الحمراء.
سما والحجاب
- تداول ناشطون على منصات التواصل صورًا لسما المصري، على السجادة الحمراء وهي ترتدي الحجاب أثناء افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس بدار الأوبرا المصرية.
- سما علّقت عبر تويتر، أنها حرة في ارتداء الحجاب وقتما تريد طالما شعرت أنه زي مناسب لها، وقالت إن حضورها للحفل بالحجاب شأن خاص بها.
- أكدت سما أنها اشترت كافة الأزياء التي حضرت بها المهرجان من محل رخيص الثمن.
- سما أوضحت أنها لن تهين الحجاب بكلام مسيء مثلما يفعل آخرون، لأنها كما قالت لا تعلم هل الحجاب فرض أم لا؟
هل طردها الأمن؟
- رغم حضور سما إلى دار الأوبرا المصرية، فإنها لم تدخل إلى المسرح الكبير، حيث أقيمت فعاليات حفل الافتتاح.
- سرعان ما غادرت سما الحفل غاضبة وذلك بسبب طردها من المهرجان، وهو ما تردد في الكواليس من قبل أحد مسئولي بالمهرجان.
- وسائل إعلام محلية ذكرت أن سما أتت إلى المهرجان وهي تحمل دعوة موجهة لشخص آخر، فيما ذكرت مواقع أخرى أنها لا تملك دعوة من الأساس، ورغم ذلك تقف على السجادة الحمراء وتلتقط الصور.
- أمن المهرجان طلب من سما الخروج فورًا من المهرجان وبدأوا في جذبها للخارج، وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الطرد، وفي مشهد غريب التقطت سما صورًا مع الأمن قبل مغادرتها المكان سريعًا.
ترند على تويتر
- سما أثارت جدلًا كبيرًا بعد دخولها إلى المهرجان مرتدية الفستان الغريب وعلى رأسها الطرحة التي تشبه الحجاب.
- تصدر وسم يحمل اسمها (#سما_المصري)، موقع تويتر ودخل ضمن قائمة الأكثر تدوالًا بعد ساعات قليلة من الواقعة الغريبة.
- قبل أيام، أثارت الممثلة صابرين ضجة أيضًا على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض ومحايد، بعد إعلانها خلع الحجاب الذي ارتدته على مدار عشر سنوات.
بعيدا عن ان سما المصرى محجبه ولا لا— محمد السنى( مولانا العاشق ) (@mohamedAlsone01) November 20, 2019
بس ان يوصل الحال لحد الاستهزاء بالحجاب
كل من هب ودب وان حابه تعمل شو فى المهرجان ديه حاجه مستفزه خالص
لاذم وقفه #سما_المصري pic.twitter.com/zWXbgCrqir
ايه ده بجد 🙄 قمة الاستهزاء بالحجاب 😷#سما_المصري pic.twitter.com/SZI3YE6QaO— R@Ň@ (@ra3623) November 20, 2019
البت دي دماغه شغاله بتعرف تجذب الانظار #سما_المصري pic.twitter.com/tLBbAvw1iP— محمد الحنفي (@1l91l) November 21, 2019
بعيدا عن الحجاب بس معلش سؤال بسيط هى سما المصرى بتعمل ايه اصلا فى المهرجان؟!— Rawan Yehia (@Rawanyehia98) November 20, 2019
_ ما تردى يابنتى قولى كنتى هناك ليه!!🤷🏻♀️#سما_المصري pic.twitter.com/3Q5KkqhCe3
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية