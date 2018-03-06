مصر والسعودية
الثلاثاء 6 مارس 2018 00:31

"سلّم نفسك".. تجمع السيسي وبن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رويترز
حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء الاثنين، عرضًا مسرحيًا مصريا بعنوان "سلم نفسك" بدار الأوبرا بالقاهرة.

ونقل التلفزيون المصري الحكومي، لقطات لحضور السيسي وبن سلمان العرض المسرحي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية (أ ش أ) أن مسرحية "سلم نفسك" التي يتابعها السيسي وبن سلمان "تناقش قضايا مجتمعية مصرية بشكل فني ساخر، بمثابة ناقوس الخطر للتنبيه بأن تلك الآفات تغييرات لا تنتمي للهوية المصرية".  

وحققت مسرحية "سلم نفسك" للمخرج المصري خالد جلال، نجاحا كبيرا، وتجاوز عدد ليالي عرضها الـ 115 ليلة وحضرها العديد من المسؤولين والشخصيات العامة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام والثقافة والسياسة بمصر، وفق المصدر ذاته.

وتشهد السعودية تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية متسارعة خلال الآونة الأخيرة، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت مؤخرا تدشين حفلات غنائية وأول عرض "أوبرا" بالمملكة، وكذلك مهرجان لموسيقى الجاز، وترخيص دور العرض السينمائي.

وتعد زيارة بن سلمان التي بدأها الأحد، الأولى لمصر وأول الزيارات الخارجية له منذ تنصيه وليا للعهد في يونيو/ حزيران 2017، وتستغرق زيارته للقاهرة 3 أيام، وفق بيان للرئاسة المصرية.

المصدر
الأناضول
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دار الأوبرا المصرية
عرض مسرحي

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