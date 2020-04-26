رمضان
الاثنين 27 أبريل 2020 00:40

سلمان العودة في رمضان: ما معنى الاستقامة في سورة الأحقاف؟ (فيديو)

خلال برنامجه الذي يحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يواصل الشيخ سلمان العودة في حلقة اليوم تفسير سورة الأحقاف.

وذلك بداية من قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

وتذاع حلقات الشيخ العودة في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

اقرأ أيضًا:

شاهد: "العودة في رمضان" تفسير الآيات الأولى من سورة الأحقاف

شاهد: سلمان العودة على الجزيرة مباشر في رمضان

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
الصين تعلن شفاء جميع مرضى كورونا في ووهان
Thumbnail
كيف تفاعل المغردون مع إلغاء السعودية عقوبة الجلد؟
Thumbnail
علي جمعة: النبي إدريس بدأ بناء الأهرام وأبو الهول يجسّده.. بماذا رد زاهي حواس؟ (فيديو)
Thumbnail
"مؤسف وغير مقبول" مسلسل مصري يُغضب الخارجية الإسرائيلية
Thumbnail
فيروس كورونا: ممثل أمريكي شهير يطالب بالعفو عن السجناء (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. الصين تعلن شفاء جميع مرضى كورونا في ووهان
  2. كيف تفاعل المغردون مع إلغاء السعودية عقوبة الجلد؟
  3. سلمان العودة في رمضان: ما معنى الاستقامة في سورة الأحقاف؟ (فيديو)
  4. علي جمعة: النبي إدريس بدأ بناء الأهرام وأبو الهول يجسّده.. بماذا رد زاهي حواس؟ (فيديو)
  5. "مؤسف وغير مقبول" مسلسل مصري يُغضب الخارجية الإسرائيلية