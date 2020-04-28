الثلاثاء 28 أبريل 2020 22:03
سلمان العودة في رمضان: ما حقيقة استماع الجن للقرآن؟ (فيديو)
تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته في تفسير سورة الأحقاف.
ويبدأ الشيخ العودة من قوله تعالى: "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ".
وتذاع حلقات الشيخ العودة في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.
أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.
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المصدر
الجزيرة مباشر