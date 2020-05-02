رمضان
السبت 2 مايو 2020 11:25

سلمان العودة في رمضان: صفات الجنة التي أعدها الله للمتقين (فيديو)

تواصل "الجزيرة مباشر" نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يواصل العودة تأملاته في تفسير سورة محمد بداية من قوله تعالى: "مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من العلماء والدعاة والشخصيات العامة.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الشيخ سلمان العودة

اقرأ أيضا

Thumbnail
عصير برسيم.. سياسي مصري يقترح علاجا لكورونا ويناشد السيسي (فيديو)
Thumbnail
مصر.. وفاة شادي حبش مخرج أغنية "بلحة" في سجن طرة
Thumbnail
وزير يمني: دول بالتحالف جلبت لنفسها "الخزي والعار"
Thumbnail
كورونا.. أمريكا تجيز استخدام عقار وترمب يأمل ألا تتجاوز الوفيات 100 ألف
Thumbnail
موديز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية" من "مستقرة"

الأكثر قراءة

  1. عصير برسيم.. سياسي مصري يقترح علاجا لكورونا ويناشد السيسي (فيديو)
  2. مصر.. وفاة شادي حبش مخرج أغنية "بلحة" في سجن طرة
  3. وزير يمني: دول بالتحالف جلبت لنفسها "الخزي والعار"
  4. كورونا.. أمريكا تجيز استخدام عقار وترمب يأمل ألا تتجاوز الوفيات 100 ألف
  5. موديز تخفض النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية" من "مستقرة"