رمضان
الأربعاء 20 مايو 2020 15:12

سلمان العودة في رمضان: تفسير "ولا تنابزوا بالألقاب" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وهي دروس مختارة للشيخ سلمان العودة، المعتقل حاليا في سجون السعودية.

ويتناول العودة في حلقة اليوم تفسير الآيات الأخيرة من سورة الحجرات بداية من قوله تعالى: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11).

وقوله تعلى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.(13)

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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