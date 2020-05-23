رمضان
السبت 23 مايو 2020 01:19

سلمان العودة في رمضان: تفسير الآيات الأخيرة من سورة "المطففين" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وهي دروس مختارة للشيخ سلمان العودة، المعتقل حاليا في سجون السعودية.

ويكمل العودة في حلقة اليوم تفسير الآيات الأخيرة من سورة " المطففين" حيث يقول تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
عقوبات أمريكية على تسعة كيانات صينية لانتهاكها حقوق الأويغور
Thumbnail
سي إن إن: بومبيو أمر بتسريع بيع أسلحة للسعودية
Thumbnail
خامنئي: إسرائيل "ورم سرطاني" يجب استئصاله بحرب مقدسة
Thumbnail
مصر: مؤشر إصابات كورونا يواصل الصعود وتسجيل أعلى حصيلة يومية
Thumbnail
شاهد: كنيسة في برلين تستضيف المسلمين لأداء صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

  1. عقوبات أمريكية على تسعة كيانات صينية لانتهاكها حقوق الأويغور
  2. سي إن إن: بومبيو أمر بتسريع بيع أسلحة للسعودية
  3. سلمان العودة في رمضان: تفسير الآيات الأخيرة من سورة "المطففين" (فيديو)
  4. خامنئي: إسرائيل "ورم سرطاني" يجب استئصاله بحرب مقدسة
  5. مصر: مؤشر إصابات كورونا يواصل الصعود وتسجيل أعلى حصيلة يومية