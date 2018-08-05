السعودية
الأحد 5 أغسطس 2018 11:06

سلفي سعودي: لو زنى الحاكم على الهواء يوميا لا يجوز الخروج عليه

قال السلفي السعودي البارز عبد العزيز الريس إنه لا يجوز الخروج على الحاكم تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف الريس وهو من كبير ما يعرف التيار المدخلي في السعودية أنه لو خرج الحاكم على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة يوميًا فلا يجوز الخروج عليه.

وأضاف الداعية السلفي خلال درس بأحد مساجد المدينة المنورة أنه إذا كنت أمام الحاكم أثناء ارتكابه هذه المعصية فيمكن أن تنكر عليه، أما إذا كنت وراءه فلا تذكر اسمه ولا تنكر عليه بطريقة تحرض عليه.

وشدد على أنه يجب أن تحدث الناس بأسلوب يؤلف قلوب الناس على الحاكم حتى ولو كان يزني كل يوم نصف ساعة أمام التليفزيون.

والتيار المدخلي سمى نسبة إلى أحد أبرز شيوخهم، ربيع بن هادي المدخلي، وهو تيار سلفي نشأ في السعودية بداية تسعينيات القرن الماضي وتمدد إلى دول أخرى.

ويعتمد المداخلة في دعوتهم ومنهجم على أمرين، الولاء المطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة للحكام والدفاع عن مواقفهم وسياساتهم مهما كانت، والهجوم المستمر على المخالفين وخاصة من التيارات الإسلامية.

وبعد انتشار فيديو الريس على مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمته من قبل المغردين كونه يجعل من الحكام آلهة، برر الريس كلامه بأن من وصفهم "بالحزبين" ينشرون الأدلة وكلام العلماء في عقيدة السمع والطاعة للحاكم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
السلفية
المداخلة
التيار المدخلي
عبد العزيز الريس
المدينة المنورة
طاعة ولي الأمر
طاعة الحاكم
التيار السلفي

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