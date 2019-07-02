الثلاثاء 2 يوليو 2019 17:40
سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
نفت وزارة الخارجية العمانية إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل.
التفاصيل:
- مصدر مطلع في الوزارة قال عبر صفحتها على تويتر إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من الصحة".
- المصدر: السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل بما يؤدي الى قيام دولة فلسطين المستقلة.
علق مصدر مطلع في وزارة الخارجية بان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من الصحة.— وزارة الخارجية (@MofaOman) July 2, 2019
- وسائل إعلام نقلت عن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين الإثنين "مؤخرا، تم إعلان استئناف العلاقات الرسمية مع عُمان وإنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الخارجية في ذلك البلد".
- كوهين قال إن استعادة العلاقات بين البلدين "هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سريا".
- خلال التسعينيات من القرن الماضي، افتتحت كل من إسرائيل وسلطنة عمان مكتبا تجاريا في البلد الآخر، قبل أن تقرر السلطنة إغلاقهما عام 2000 في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بزيارة مفاجئة إلى السلطنة وأجرى مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد في مسقط.
- في السادس والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي أعلنت سلطنة عمان عزمها على فتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية