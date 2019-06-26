الأربعاء 26 يونيو 2019 23:56
سلطنة عمان تعلن اعتزامها فتح سفارة في فلسطين
قالت سلطنة عمان إنها تعتزم "فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة وذلك دعما للشعب الفلسطيني".
التفاصيل:
- وزارة الخارجية العمانية قالت على تويتر "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
استمرارا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة.وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.— وزارة الخارجية (@MofaOman) June 26, 2019
- السلطة الفلسطينية رحبت بقرار السلطنة واعتبرته "امتدادا طبيعيا لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا (...) وخطوة لتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول كافة القضايا".
- حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رحبت بقرار سلطنة عُمان شرط ألا يكون لهذه الخطوة أي علاقة بالاعتراف بدولة إسرائيل.
- عشراوي: نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين وتفتح سفارات لها في فلسطين.
- عشراوي: نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا.
- عشراوي: إذا كان لسلطنة عمان ارتباط أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل، سوف يكون هذا مرفوضا بشكل تام.
- عشراوي: المبادرة العربية للسلام أعلنت وبشكل واضح جدا أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- عشراوي: آمل أن تساعد السفارة في تعريف الحكومة العمانية بطبيعة الاحتلال الإسرائيلي فعليا.
- وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع على القرار إن عمان أغلقت بعثتها الدبلوماسية في غزة في أعقاب قصف إسرائيل للقطاع عام 2006، لكن أبقت على علاقة وثيقة بالسلطة الفلسطينية.
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حسب مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الفلسطينية طارق عيدة توجد سفارة واحدة فقط في الأراضي الفلسطينية تتبع لدولة الاكوادور، بالإضافة إلى 42 مكتباً تمثيلياً، بينها مكاتب تمثيل دبلوماسية لأربع دول عربية هي مصر والأردن والمغرب وتونس.
- القرار العماني يأتي متزامنا مع ورشة المنامة التي أعلنت فيها واشنطن خطتها الاقتصادية التي تقول إنها ستكون أساسا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر
وكالات
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