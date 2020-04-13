سلطنة عمان ترسل مساعدات إلى محافظة المهرة اليمنية (فيديو)

تسلمت السلطات المحلية في محافظة المهرة اليمنية قافلة مساعدات مقدمة من سلطنة عمان بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

وتضم قافلة المساعدات الرمضانية التي تنفذها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 107 شاحنات تحمل 24400 سلة غذائية، ستوزع على مديريات محافظة المهرة.

وقال محافظ المهرة محمد علي ياسر إن سلطنة عمان كانت ولا تزال هي السباقة في عمل الخير في محافظة المهرة في أمور كثيرة، كما قدم الشكر لسلطان عمان والشعب العماني على ما يقدمانه لمحافظة المهرة واليمن عموما.