اليمن وسلطنة عمان
الاثنين 13 أبريل 2020 20:58

سلطنة عمان ترسل مساعدات إلى محافظة المهرة اليمنية (فيديو)

تسلمت السلطات المحلية في محافظة المهرة اليمنية قافلة مساعدات مقدمة من سلطنة عمان بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

وتضم قافلة المساعدات الرمضانية التي تنفذها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 107 شاحنات تحمل 24400 سلة غذائية، ستوزع على مديريات محافظة المهرة.

وقال محافظ المهرة محمد علي ياسر إن سلطنة عمان كانت ولا تزال هي السباقة في عمل الخير في محافظة المهرة في أمور كثيرة، كما قدم الشكر لسلطان عمان والشعب العماني على ما يقدمانه لمحافظة المهرة واليمن عموما.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
اليمن
سلطنة عمان
محافظة المهرة
مساعدات غذائية
شهر رمضان

اقرأ أيضا

Thumbnail
سعودي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ولي العهد (فيديو)
Thumbnail
تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا والوفيات ترتفع
Thumbnail
السودان يفرض حظرا شاملا في الخرطوم للحد من كورونا (فيديو)
Thumbnail
وسط تحذيرات: ألمانيا تستعد لرفع تدريجي لقيود فيروس كورونا
Thumbnail
كورونا: عرض أوبرالي على يوتيوب يحصد أكثر من 27 مليون مشاهدة

الأكثر قراءة

  1. سعودي يدفع حياته ثمنا لعدم تركه منزله لصالح مشروع ولي العهد (فيديو)
  2. تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا والوفيات ترتفع
  3. السودان يفرض حظرا شاملا في الخرطوم للحد من كورونا (فيديو)
  4. وسط تحذيرات: ألمانيا تستعد لرفع تدريجي لقيود فيروس كورونا
  5. كورونا: عرض أوبرالي على يوتيوب يحصد أكثر من 27 مليون مشاهدة