مصر
السبت 13 يناير 2018 00:22

سلطات مطار القاهرة تلغي سفر والدة محمد أبو تريكة

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
غيتي
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي سفر والدة لاعب الكرة المصري المعتزل محمد أبو تريكة، لسوء حالتها الصحية، وفق مصدر أمني بالمطار.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحابها على متن الطائرة بدعوى سوء حالتها الصحية.

وأضاف أن "والدة أبو تريكة؛ فاطمة حسين، 73 عاما، فوجئت بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان، في طريقها إلى (العاصمة القطرية) الدوحة، لاستكمال علاجها في قطر، بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية".

وبحسب المصدر ذاته، طالب قائد الرحلة سلطات الأمن بالمطار "بإنزال الراكبة وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها"، وهو ما تم بالفعل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في المطار إن والدة أبو تريكة تعاني من كسر في الحوض وتتحرك على كرسي متحرك.

وأعلنت السلطات المصرية في يناير/ كانون الثاني 2017 إدراج أبو تريكة، 38 عاما، على "قائمة الإرهاب" لكونه أحد المتحفظ على أموالهم بدعوى "دعمه لجماعة الإخوان المسلمين."

وتوفي والد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، في فبراير/شباط 2017، في مسقط رأسه بمدينة ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة غرب القاهرة، ولم يستطع أبو تريكة العودة إلى مصر للمشاركة في جنازة والده.

المصدر
الأناصول
الألمانية
كلمات مفتاحية
مصر
محمد أبو تريكة
منع من السفر
مطار القاهرة الدولي

اقرأ أيضا

Thumbnail
السفير الأمريكي في هولندا يتراجع عن تصريحات مناهضة للمسلمين
Thumbnail
ترمب يمدد تعليق عقوبات الاتفاق النووي مع إيران ولكن "للمرة الاخيرة"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم