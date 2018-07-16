الصراع في ليبيا
الاثنين 16 يوليو 2018 17:48

سلامة: ليس من الحكمة إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الراهنة

غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا
غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا
غيتي
قال غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا إن البلاد تغرق في أزمة وإنه ليس من ليس من الحكمة إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الراهنة هناك.

جاءت تصريحات سلامة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها، وكانت أبرز تصريحاته كالتالي:-

  • سلامة: تمكننا من إقامة مركز للحوار الإنساني في ليبيا شارك فيه أكثر من 7 آلاف ليبي نحو ربعهم من النساء.
  • سلامة: إحراز تقدم سياسي يرتبط بتوقف العمليات العسكرية في ليبيا.
  • سلامة: الليبيون يتطلعون إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة.
  • سلامة: ليس من الحكمة إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الراهنة هناك.
  • سلامة: المدنيون هم من يتحملون فاتورة تصاعد أعمال العنف والقتال في درنة.
  • سلامة: الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر والبلد يغرق في أزمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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المبعوث الخاص للأمم المتحدة غلى ليبيا

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