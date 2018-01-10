قطر
الأربعاء 10 يناير 2018 14:40

سكك الحديد القطرية تجرّب أول قطار بمشروع مترو الدوحة

تفقّد رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مشروع مترو الدوحة، وشهد أولى العمليات التجريبية التي أجرتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل).

الزيارة التفقدية لمحطة المنطقة الاقتصادية جاءت، صباح الأربعاء، بهدف الوقوف على سير الأعمال في المشروع، وأهم الإنجازات التي حققتها الشركة في العام 2017 وخططها المستقبلية.

ويفترض أن هذه العملية التجريبية للقطار والخط الحديدي هي اختبار للمرافق الأساسية التي سيكون لها دور رئيسي في نقل الأفراد حال انطلاقه رسميا في 2020.

ويتوقع أن يلعب مترو الدوحة دورا محوريا في تنقل جماهير مونديال قطر عام 2022.

وتتميز مجموعة القطارات الجديدة -بدون سائق- بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة، كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب.

وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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زيارة تفقدية
رئيس الوزراء القطري
سكك الحديد القطرية

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