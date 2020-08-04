سكاي نيوز عربية تبث لقطات مزيفة لانهيار سد في السودان (فيديو)

نشرت قناة "سكاي نيوز عربية"، وفضائية "صدى البلد" المصرية، صورا قالتا إنها لانهيار أحد السدود في السودان، أدى لإغراق منازل في المنطقة، واتضح أن اللقطات غير حقيقية.

وقامت وحدة التحقق في (الجزيرة مباشر) بالتحقق من صحة الفيديو الذي تم نشره باعتبار أنه لسد "بوط " في ولاية النيل الأزرق بالسودان، وتبيّن أن الفيديو قديم ويرجع لانهيار أحد السدود في نيبال عام 2017.

ونشرت "سكاي نيوز العربية" التي تبث من دولة الإمارات، الفيديو المفبرك، في حين تناولت وسائل إعلام عديدة خبر انهيار السد في ولاية النيل الأزرق بالسودان، والذي أدى لتدمير حوالي 600 منزل وهدد قرى في المنطقة.

وأظهر فيديو انهيار سد، وسقوطه المتدرج، بينما يمكن سماع أصوات أناس يصرخون، ولكن في الفيديو الذي بثته سكاي نيوز عربية تم تبديل الأصوات فيه بحيث بدت وكأنها أصوات لمواطنين سودانيين.

الاعلام المصري وسكاي والعربية شغالين تدليس وكذب عيني عينك

وده حالته الموضوع عندنا في #السودان

#سد_بوط عبارة عن سد ترابي بارتفاع معين للحد من تسريب المياه وانهار

بس مابالشكل المتداول

وَطبعا هوا المقصود منه ربط الحدث مع موضوع سد النهضة

فديو مفبرك ولا صلة له بالسودان 👇 pic.twitter.com/DxntnLiKih — N. U. B. I ~£~€~§ (@Nubi_j) August 3, 2020

سد بوط.. ضجة إعلامية

السد الذي تعرض للانهيار، والذي لا يعلم الكثير من السودانيين عنه، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تناوله في وسائل الإعلام في الإمارات ومصر وسعودية باعتبار أن سبب انهياره هو سد النهضة.

واستغرب السودانيون من اهتمام وسائل الإعلام تلك بخبر سد لم يسمع به معظم السودانيين، حيث أنه سد محلي صغير أقيم فقط لحفظ مياه الأمطار للاستفادة منها للزراعة في تلك المنطقة.

المهندس المشرف على سد بوط يكذّب الادعاءاتhttps://t.co/rEbwhebDk7 — Bidooninwaan Newspaper (@bidooninwaan) August 3, 2020

كما أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 2 أغسطس/آب "عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث إنهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل".

وأكد البيان على وقوف مصر جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين".

البعض يربط أنهيار سد بوط بسد النهضة ،واعتقد انهم لأيعرفون الفرق وحتي العلاقة بينهما في تلك المنطقة ،ومن لايعرف افضل له ان لأ يثرثر علي الفاضي ،وكفانا وجع راس وولولة — Anwar Ibrahim أنور ابراهيم (@anwarethiopia) August 3, 2020

وأبدى السودانيون استغرابهم، من ذلك البيان ومن الاهتمام بانهيار السد، واعتبروا أن المسألة أريد بها التضخيم الإعلامي، وربط انهيار سد ترابي صغير في مكان بعيد عن النيل بسد النهضة.



وقالوا أن الحقيقة هي أن السد حاجز ترابي صغير، أقيم لحجز مياه الأمطار فقط لغرض الزراعة، ولم يكن سبب انهياره يتعلق بسد النهضة، أو علمية تعبئة السد.

وقال مغرد" سد بوط يبعد عن نهر النيل ب 130 كيلومترا، وعبارة عن حفير لو تعرفوه، اتركوا الفتن".

وقال حساب محمد عثمان" لو وجدت أي خبر من سكاي أخبار فيجب عليك تصديق عكس الخبر تماما.. كل التضليل تجده".

الفيديو يمثل انهيار سد في مدينة برازيلية منذ حوالي عام مضى. لا ادري لماذا سكاي نيور لم تلتزم الامانه الاعلاميه. هذا هو الرابط لانهيار السد الحقيقي في البرازيل 👇👇https://t.co/HSVZA52A6D pic.twitter.com/n1Eda0Ulzj

نسخة مفبركة

كانت وسائل إعلام عديدة منها سكاي نيوز العربية وصدى البلد المصرية، نشرت مقطع فيديو، قالوا إنه لانهيار سد بوط وغرق نحو 600 منزل في النيل الأزرق بالسودان.

ويظهر المقطع تدفق مياه السيول نحو إحدى القرى الزراعية وانهيارات أرضية، كما تظهر في الخلفية صراخ وبعض الأصوات تقول "الله أكبر".

ووصل عدد المشاهدات على صفحة "صدى البلد" وحدها على فيسبوك أكثر من مليوني مشاهدة، كما انتشر المقطع على نطاق واسع بين مستخدمي فيسبوك وتويتر.

وتحققت الجزيرة مباشر من المقطع وتبين أنه يعود لعام 2017، وقد رفع تحت عنوان أضرار سيول نيبال، كما أن صوته الطبيعي يخلو من الصراخ والأصوات التي تم دمجها عليه في النسخة المفبركة.