الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:28
سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بوسط بغداد
قال مسؤولون أمنيون إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد الإثنين وسقطا بالقرب من السفارة الأمريكية.
التفاصيل
- وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء: صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأمريكية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية.
- فرانس برس: تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.
- الوكالة: مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء قالت إنه سمع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.
- وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومبان للحكومة العراقية.
- ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
- وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة ولم تأت على ذكر للسفارة الأمريكية.
خلفيات
- سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو/أيار قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.
- ويخشى العراق، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة وإيران، من الوقوع في قلب صراع إقليمي بين واشنطن وطهران.
- ويستضيف العراق قوات أمريكية ويوجد به أيضا فصائل مسلحة موالية لإيران.
- وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات وقعت مؤخرا منها الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر أيلول لكن طهران تنفي الاتهام.
- ويقول البلدان إنهما لا يريدان الحرب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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