أمريكا وإيران
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:28

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بوسط بغداد

مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد
مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد
غيتي
قال مسؤولون أمنيون إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد الإثنين وسقطا بالقرب من السفارة الأمريكية.
التفاصيل
  • وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء: صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأمريكية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية.
  • فرانس برس: تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.    
  • الوكالة: مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء قالت إنه سمع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.
  • وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومبان للحكومة العراقية.
  • ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
  • وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة ولم تأت على ذكر للسفارة الأمريكية.
خلفيات
  • سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو/أيار قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.
  • ويخشى العراق، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة وإيران، من الوقوع في قلب صراع إقليمي بين واشنطن وطهران.
  • ويستضيف العراق قوات أمريكية ويوجد به أيضا فصائل مسلحة موالية لإيران.
  • وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات وقعت مؤخرا منها الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر أيلول لكن طهران تنفي الاتهام.
  • ويقول البلدان إنهما لا يريدان الحرب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الولايات المتحدة
العراق
إيران
المنطقة الخضراء

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