الصراع في اليمن
الخميس 30 أغسطس 2018 00:08

سفير قطر بأمريكا: الإمارات والسعودية يدعمان الإرهابين باليمن

الهجوم على حافلة تقل أطفال أسفر عن مقتل 40 طفلا
غيتي
قال الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يدعمان الإرهابيين في اليمن.

وأضاف الشيخ مشعل في مقال له بصحفية "واشنطن بوست" الأمريكية أن التحالف العسكري بقيادة الإمارات والسعودية شن غارات شمال اليمن هذا الشهر استهدفت حافلة مليئة بالأطفال، ما تسبب في مقتل عشرات الصبية الذين كانوا في رحلة مدرسية ميدانية ما أثار احتجاجات المجتمع الدولي.

وأضاف أنه في نفس الوقت الذي طالعنا فيه القصف المروع الذي أودى بحياة 44 طفلا، كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن الإمارات والسعودية عقدا صفقة سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة، ودفعوا أموالا لبعضهم لمغادرة المدن الرئيسية وسمحت لآخرين بالانسحاب محملين بالأسلحة والأموال، بل إن مئات من تنظيم القاعدة تم تجنيدهم وانضموا للتحالف نفسه.

وأوضح السفير القطري أنه من المفارقات أن دولة الإمارات التي تعمل مع تنظيم القاعدة في اليمن، كانت تشن حملة بلا هوادة على قطر متهمة إياها بدعم "الجماعات الإرهابية".

وشدد على ضرورة إنها المأساة الإنسانية التي أوجدها السعودية والإمارات في اليمن بعد وصول عدد القتلى إلى 50 ألف يمني.

ودعا سفير قطر لدى واشنطن جيرانه إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن هذه الخطوات لا تشمل السماح للقاعدة بتخزين السلاح والمال.

وقال إنه في الوقت الذي يجب أن نجلس فيه لحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، اختار جيراننا أن يديروا ظهورهم للمنطقة ليسمحوا للمتطرفين بالانتشار في دولة هشة أصلا.

وأردف أن الهدف الجماعي في الشرق الأوسط هو محاربة الإرهاب، لكن يبدو أن "لجيراننا" أولويات أخرى.

المصدر
صحف أجنبية
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اليمن
السعودية
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القاعدة
الإرهاب
الولايات المتحدة الأمريكية

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