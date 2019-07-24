مصر وإسرائيل
الأربعاء 24 يوليو 2019 11:40

سفير إسرائيل بالقاهرة يشاهد "فيلم الممر" في ذكرى 23 يوليو

السفير الإسرائيلي بالقاهرة يحضر عرض خاص لفيلم "الممر" تزامنًا مع ذكرى ثورة 23 يوليو
مواقع التواصل
في تطور غريب، ذهب السفير الإسرائيلي وأعضاء البعثة الدبلوماسية في القاهرة لمشاهدة فيلم "الممر" الذي أنتجه الجيش المصري.

ويحكي الفيلم تفاصيل معركة عسكرية بين مصر وإسرائيل في بداية حرب الاستنزاف، وأسر جنود إسرائيليين.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال: الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

في ذكرى 23 يوليو
  • دافيد جوفرين سفير إسرائيل في مصر، تعمد الذهاب لمشاهدة الفيلم أمس الثلاثاء الموافق ذكرى ذكري ثورة 23 يوليو، وهو يوم عطلة رسمية في مصر.
  • لم يعلن مكان السينما التي شاهد بها الفيلم لأسباب أمنية، وظهر في قاعة عرض فارغه ما يشير لإخلائها لعرض خاص له.
  • السفير الإسرائيلي برر مشاهدته الفيلم لشهرته الواسعة والنجاح الملحوظ الذي حققه الفيلم، مشيدًا بالمخرج شريف عرفة.
  • جوفرين شدد على أن الحروب باتت جزءا من الماضي بين مصر وإسرائيل، بعدما تحقق السلام بين البلدين منذ 40 عامًا.
فيلم "الممر" والمخابرات
  • تقارير إعلامية قالت إن فيلم "الممر" أشرفت عليه إدارة الشؤون المعنوية التابعة للجيش المصري ليتناول بطولات الجيش إبّان نكسة 1967، وتحضيرات حرب الاستنزاف، وروجت له بعروض خاصة وتقارير صحفية وإعلامية.
  • فيلم "الممر" نافس فيلم أخر شاركت في إنتاجه المخابرات العامة، عبر المنتج تامر مرسي وشركته "سينرجي"، هو "كازابلانكا" الذي تصدّر الإيرادات في بداية عرضه وتفوق على فيلم الجيش، وبطله ضابط بوليس.
  • فيلم الجيش "الممر" عاد ليتفوق على فيلم "المخابرات" بعد حملة إعلامية وتنظيم حفلات لمشاهدته حتى وصلت آخر إيراداته الي 571 ألف جنيه هذا الأسبوع في دور العرض، مقابل 454 ألف جنيه لفيلم "كازابلانكا" الذي حل في المرتبة الثانية.
  • فيلم الممر من إخراج شريف عرفة وشارك في بطولته أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني وغيرهم.
كيف علّق المصريون؟
  • مصريون علقوا على ما نشرته صفحتي "السفارة الإسرائيلية" في القاهرة، و"إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن زيارة السفير الإسرائيلي ساخرين منه ومن هزيمة حرب 73.
  • المغردون أكدوا أن إسرائيل ستظل العدو الأول للشعب المصري وستظل في نظر المصريين محتل يغتصب أراضي فلسطين ويقتل الأطفال.
  • المعلقون ذكروا جوفرين ورفاقه بمشهد "الأسير الإسرائيلي" في الفيلم، وقالوا لهم إنه ينتظر إسرائيل هزيمة جديدة من العرب في المستقبل.
  • مصريون نشروا تعليقات عن التفجيرات الاسرائيلية لمنازل القدس ووصفوا ما يجري بأنه "إجرام وإرهاب".. وتلك أبرز التعليقات:
المصدر
الجزيرة مباشر
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ثورة 23 يوليو
السفير الإسرائيلي في القاهرة
فيلم الممر
المخابرات المصرية
المصريون

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