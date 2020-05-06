الإمارات وإسرائيل
الأربعاء 6 مايو 2020 18:43

سفيرة إماراتية تشجع التعاون مع إسرائيل لمواجهة كورونا (فيديو)

سفيرة ومندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة
غيتي
أعربت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة، عن إمكانية تعاون بلادها مع إسرائيل في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات "نسيبة" في معرض ردها على أسئلة للصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" خلال ندوة إلكترونية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية.

وهنأت السفيرة الإماراتية العلماء الإسرائيليين الذين أعلنوا مؤخرًا عن إيجاد لقاح محتمل لفيروس كورونا ووصفت الأمر بـ"المثير للغاية لكل جزء في العالم".

وأشارت إلى أن الإمارات تعمل على إيجاد لقاح للفيروس، وأن هناك مجالا للتعاون المحتمل بين أبو ظبي وتل أبيب في هذا الصدد.

وأضافت أن هذا ليس بالأمر الجديد، فقد حدث تعاون طبي بالفعل في السابق بين الإمارات وإسرائيل، وأن هناك مجالا كبيرا للتعاون الآن ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك.

وكتب الصحفي الإسرائيلي: "بين إسرائيل والإمارات، لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية، ولكن هناك تحالف سري دام لأكثر من 25 عامًا".

وأضاف "إسرائيل تحظى بتمثيل في منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة في أبو ظبي، ومن المتوقع أن يكون هناك جناح رئيسي لإسرائيل في المعرض الذي سيفتتح في دبي نهاية العام (إكسبو دبي 2020)".

وأمس، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إن معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي طور دواءً للعلاج من كورونا.

وأضاف أن معهد البحوث طور مضادات حيوية للفيروس تهاجمه وتقتله داخل جسم الإنسان.

وقوبلت تغريدة أفيخاي بموجة سخرية، إذ لفت مغردون إلى أن المضادات الحيوية تستخدم ضد البكتيريا وليس الفيروسات، متهمينه بالجهل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
الإمارات
إسرائيل
تعاون

اقرأ أيضا

Thumbnail
اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض
Thumbnail
انتقادات لاذعة لقناة العربية ومذيعتها لميس الحديدي بسبب العالقين في الكويت (فيديو)
Thumbnail
الخطوط القطرية تسير رحلات قريبا.. تعرف على الوجهات
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 6 مايو/أيار)
Thumbnail
تركيا ترسل طائرة خاصة لجلب مواطن من السودان (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض
  2. انتقادات لاذعة لقناة العربية ومذيعتها لميس الحديدي بسبب العالقين في الكويت (فيديو)
  3. الخطوط القطرية تسير رحلات قريبا.. تعرف على الوجهات
  4. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 6 مايو/أيار)
  5. تركيا ترسل طائرة خاصة لجلب مواطن من السودان (فيديو)