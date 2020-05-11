"سفارتنا فين".. عالقون مصريون بالكويت يحتجون ويضربون عن الطعام (فيديو)

عالقون مصريون في الكويت يحتجون على تأخير إجلائهم ويعلنون إضرابهم عن الطعام

صرخات أطلقها عالقون مصريون في الكويت، قبل أن يعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ يومين احتجاجًا على تأخر السلطات المصرية في إجلائهم بعد أزمة كورونا.

ووثق العالقون بمقاطع فيديو دخولهم في إضراب عن الطعام خلال اليومين الماضيين، وصوروا وجبات السحور والإفطار وهي متراصة على سلم المدرسة التي يقيمون فيها منذ 37 يومًا، وعلق أحدهم "محدش معبرنا قالوا اللي عايز يموت يموت".

وجدد العالقون في مدرسة بلال بن رباح في منطقة الصليبيخات بالعاصمة الكويتية، احتجاجاتهم ومطالبتهم السلطات المصرية بسرعة إجلائهم، بعدما تجاهلتهم السفارة، وأعادت كشف الأسماء الخاص بهم أكثر من مرة دون أسباب واضحة.

وردد العالقون هتافات مثل "واحد اتنين.. سفارتنا راحت فين" و"عايزين نروح" و"كفاية حرام"ن متسائلين "أين الإعلام المصري؟".

وقال أحدهم إنهم محبوسون داخل المدرسة منذ السادس من شهر أبريل/نيسان الماضي، بينما أجلت السلطات المصرية عالقون جاءوا إلى مدارس قريبة منهم مؤخرًا وأثاروا الشغب.

وأضاف "نريد أن نقضي بقية رمضان والعيد وسط أبنائنا. نحن لسنا كلابًا. عاملونا من باب الإنسانية"، ولفت العالقون إلى الوضع إذا كان أحد الفنانين المشاهير مكانهم.

وتساءلوا لماذا أعادوا كشف الأسماء الخاص بنا؟ ما الذي يؤخر إجلاءنا على مدار 36 يومًا؟ هل يتحمل أي مسؤول مصري المكوث هنا (المدرسة) طوال هذه المدة؟

وقال أحدهم إن الشرطة الكويتية تعاملهم باحترام ولم تقصر في حقهم فالوجبات تأتي في موعدها، لكن "نحن نريد العودة لبلدنا. لا أن نحبس هنا. جئنا لنعمل. لم نسرق ولم نقتل. لماذا التأخير؟ هل تريدون أن نموت هنا؟".

وبعد اندلاع أعمال شغب بمراكز إيواء المصريين العالقين بالكويت الأسبوع الماضي، وسيطرة الأمن الكويتي عليها، وجه وزير الداخلية الكويتي رسالة شديدة اللهجة بحضور ممثلي السفارة المصرية، مفادها أن أمن الكويت خط أحمر، مما دفع القاهرة للاعتذار والإعلان عن جسر جوي لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك.

واتهم كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المصرية بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها، عقب أعمال الشغب التي حدثت، الأحد، من قبل مصريين عالقين في الكويت. وطالب كويتيون بمحاسبة المتسببين في أعمال الشغب والضغط على الحكومة المصرية لإجلاء رعاياها من الكويت.

وكان عدد من المصريين العالقين بمراكز الإيواء قد عبروا عن سخطهم تجاه الحكومة المصرية بسبب تقاعسها عن إجلائهم، رغم إجلائها الكثيرين من بلاد مختلفة، وأطلقوا هتافات ضد المسؤولين وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والشهر الماضي أيضًا، أضرب مصريون تقطعت بهم الأسباب في الكويت عن الطعام، حسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة منهم للضغط على السلطات المصرية لسرعة إجلائهم.

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